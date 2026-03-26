Tablet con agenti AI: HONOR MagicPad 4 è il primo con OpenClaw

HONOR annuncia che il nuovo MagicPad 4 è diventato ufficialmente il primo tablet a supportare OpenClaw. L’integrazione, come si legge nel comunicato ricevuto, testimonia l’impegno per la ricerca e lo sviluppo dell’azienda, nel rendere il tablet un dispositivo sempre più potente e performante .

OpenClaw su tablet Android: il primo è HONOR MagicPad 4

L’obiettivo è quello di offrire agli utenti una porta d’accesso all’ambito degli agenti AI, strizzando l’occhio anche a chi vuole far leva sulle ultime novità provenienti dal mondo dell’intelligenza artificiale per la produttività in movimento. Di seguito il video tutorial (condiviso sempre da HONOR) che spiega come installarlo su un dispositivo Android.

Prima di tutto è necessario abilitare la funzionalità Linux Lab, agendo sulle impostazioni (sbloccando la modalità sviluppatore). Poi bisogna visitare il sito di OpenClaw e dare il via all’installazione, eseguendo lo script dedicato, incollando il comando nel terminale. Dopo alcuni minuti di attesa il processo sarà terminato e si potrà scegliere il modello AI da utilizzare.

Il brand ritiene che questa integrazione trasforma il tablet in un ponte tra hardware mobile e autonomia avanzata dell’intelligenza artificiale . Questi i suoi punti di forza.

Grazie all’ambiente Linux Lab integrato permette agli utenti di distribuire ed eseguire OpenClaw direttamente sul dispositivo;

accesso completo alla riga di comando, così gli sviluppatori possono configurare i loro agenti AI, gestire le API key ed eseguire attività complesse;

libertà di scegliere i provider LLM preferiti oltre che di personalizzare skill e configurazioni.

Ricordiamo che OpenClaw (in precedenza Moltbot e Clawdbot) è un progetto open source lanciato a fine 2025 e che negli ultimi mesi ha attirato parecchia attenzione oltre che numerose critiche per quanto riguarda la sicurezza. Il suo fondatore, Peter Steinberger, è stato assunto da OpenAI per guidare la prossima generazione di agenti personali .

Tornando al MagicPad 4, è stato presentato al MWC 2026 di Barcellona come il tablet più sottile al mondo. Ha uno spessore di soli 4,8 millimetri.