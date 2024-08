Tanti vantaggi con questo conto online con Buoni Amazon fino a 250€

Credem ha pensato bene di trasformare le tue amicizie in premi. Tramite Credem Link, il conto online della banca, puoi ottenere buoni Amazon fino a 250€ semplicemente invitando i tuoi amici ad unirsi alla famiglia Credem.

A parte i guadagni facili, questo conto offre numerosi servizi utili. Tra questi, spiccano la carta di debito, l’Internet Banking e l’App Credem Mobile. Tutti strumenti che rendono la gestione del conto semplice. Se mai avessi bisogno di assistenza, hai a disposizione un team di consulenti, sia in filiale sia da remoto. Tutto questo senza canone! E già questo è un bel risparmio. Ma vediamo un po’ più nel dettaglio come funzionano la promo e i servizi legati al conto.

Buoni Amazon fino a 250€: come ottenerli

Per cominciare, dovrai aprire il conto Credem Link. La procedura è semplice: ti serve un documento d’identità o lo SPID e la connessione Internet. La cosa più difficile sarà scegliere la tua foto migliore per il video selfie necessario al riconoscimento.

Avrai da subito a tua disposizione la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, gratuita per il primo anno e poi a soli 1,50€ al mese. Questa carta ti permette di prelevare, fare acquisti online e pagare all’estero senza problemi. Se ti serve una carta più basilare per le spese quotidiane, puoi optare per la carta di debito su circuito nazionale Pagobancomat, anch’essa senza canone.

Ma il vero divertimento inizia con la raccolta dei coupon omaggio. Dovrai invitare fino a 10 amici ad aprire il conto. A loro volta, dovranno attivare almeno due prodotti o servizi. Per ogni amico, riceverai un buono di 25€.

Per aprire il conto, basta seguire pochi passaggi: inserisci i tuoi dati, scegli un consulente, leggi l’informativa, configura l’offerta e sigla il contratto con la Firma Elettronica gratuita.

Non perdere altro tempo! Parla ai tuoi amici di Credem Link e dei vantaggi che potrebbero ottenere aprendo il conto. In men che non si dica, potresti trovarti a fare spese pazze con i tuoi Buoni Amazon fino a 250€!