TeamViewer Web Client: basta un browser

TeamViewer ha annunciato un nuovo importante tassello a disposizione dei propri utenti: si tratta del cosiddetto TeamViewer Web Client, ossia uno strumento basato su HTML 5 che permette l’accesso remoto in sicurezza ad altri dispositivi tramite i browser Chrome, Firefox, Opera e Edge. Basta un browser, insomma, per potersi connettere in remoto passando attraverso la lista dei contatti salvata in TeamViewer Management Console ed accessibile anche online.

TeamViewer Web Client: si passa da browser

Non è uno strumento per tutti, ma una esclusiva per coloro i quali accedono al servizio attraverso una formula di abbonamento (Remote Access, Premium, Corporate o Tensor).

Con il web client, stiamo facendo un ulteriore importante passo avanti per garantire connettività illimitata. Per noi è importante consentire la massima flessibilità e indipendenza per quanto riguarda i dispositivi e i sistemi operativi – indipendentemente dal luogo e dalla situazione in cui ci si trova Christoph Schneider, Director Product Management TeamViewer

“Come tutte le connessioni TeamViewer“, spiega il gruppo, “anche questa è criptata end-to-end e include funzionalità collaudate come il controllo dei dispositivi d’ingresso, l’aggiornamento, il blocco o il riavvio del computer, oltre all’attivazione della schermata di sicurezza, che nasconde lo schermo del computer cui si accede“.

La nuova release torna particolarmente utile se non si ha a disposizione il proprio abituale dispositivo di collegamento o se si necessita di una connessione al volo, magari per risolvere un problema urgente o per operare da macchine sulle quali non siano autorizzate installazioni. Il Web Client, insomma, regala elasticità massima e consente di operare con leggerezza per rendere TeamViewer un supporto ancor più utile ed efficiente.