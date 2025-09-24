Il telaio dell'iPhone 17 Pro si graffia facilmente: ecco perché

L‘iPhone 17 Pro è arrivato con un look rinnovato e un telaio in alluminio anodizzato che, almeno sulla carta, prometteva eleganza e resistenza. Peccato che, a poche settimane dal lancio, sia già al centro di una polemica ribattezzata “scratchgate”. Utenti e recensori hanno notato graffi evidenti, soprattutto intorno alla fotocamera. Ma cosa c’è dietro questa fragilità? iFixit ha smontato il dispositivo e ha trovato la risposta.
iPhone 17 Pro si graffia facilmente, tutta colpa della forma
Il passaggio dal titanio all’alluminio forgiato a caldo ha sicuramente una parte di responsabilità. L’anodizzazione, il processo che crea lo strato protettivo e colorato sulla superficie, è efficace sulle aree piatte, ma diventa fragile sui bordi affilati. Secondo David Niebuhr, scienziato dei materiali che ha collaborato con iFixit, è proprio lì che lo strato si scheggia, rivelando l’alluminio grezzo che c’è sotto.
Il vero problema, però, non è solo il materiale, è la forma. Gli angoli netti del rilievo della fotocamera rendono difficile una protezione uniforme. Come spiega Niebuhr,
Apple avrebbe potuto evitare questo problema realizzando una curva più graduale. Ma così com’è, il plateau della fotocamera è destinato a mostrare segni di usura, a meno che non venga protetto da una custodia (e l’idea per molti non è affatto allettante).
Buone notizie sul fronte delle riparazioni
Per fortuna non tutto è negativo. iFixit ha elogiato Apple per aver introdotto una batteria avvitata, rendendo la sostituzione più semplice e sicura. La maggior parte delle riparazioni richiede ancora la rimozione dello schermo, ma l’iPhone Air resta il modello più accessibile per chi vuole metterci mano.