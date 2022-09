Telefónica dice sì ai pagamenti in criptovalute

Grazie alla collaborazione appena siglata con Bit2Me, la telco spagnola Telefónica (la più grande e importante del paese) ora supporta i pagamenti in criptovalute sul proprio marketplace tu.com dove è possibile acquistare dispositivi e accessori. Una mossa che potrebbe contribuire a spingere l’adozione degli asset digitali nel territorio.

Criptovalute: Telefónica spinge l’adozione in Spagna

È infatti anche grazie a partnership di questo tipo che l’impiego delle monete virtuali può farsi strada tra coloro che ancora non ne hanno sperimentato l’utilizzo. Rimandiamo a un articolo dedicato per un approfondimento sul tasso di adozione in Spagna. Riportiamo invece di seguito, in forma tradotta, un estratto di quanto si legge nel comunicato stampa.

Bit2Me Commerce è il gateway scelto da Telefónica per consentire i pagamenti in criptovalute. I clienti possono utilizzarne diverse per acquistare prodotti nella fascia di prezzo che va da 200 a 500 euro.

La formula proposta da Bit2Me ai commercianti prevede una commissione dell’1,95% sulle transazioni generate. In cambio, questi possono integrare i pagamenti in crypto nei loro store, attraverso un’interfaccia che si adatta a qualsiasi piattaforma, sia desktop sia mobile.

Non si tratta della prima iniziativa messa in campo da Telefónica legata al mondo delle criptovalute: ricordiamo il lancio di un proprio token risalente al mese di marzo. Il gruppo ha inoltre già all’attivo anche progetti inerenti al metaverso (al fianco di Qualcomm) e agli NFT (con un marketplace che si basa sulla blockchain Polygon).

Chi desidera investire sugli asset digitali, a zero commissioni e senza affrontare alcuna spesa bancaria, può affidarsi agli strumenti offerti da AvaTrade, già scelti da una community composta da oltre 400.000 trader di tutto il mondo. La piattaforma ha alle spalle oltre 15 anni di esperienza nel settore e non richiede la creazione di un wallet dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.