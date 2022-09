Binance supporta la lotta alla criminalità organizzata

A riprova che il mondo crittografico non è fatto principalmente da criminali c’è Binance. Le sue iniziative stanno aiutando a riconfermare che gli attori della criptosfera non solo collaborano, ma sostengono la lotta alla criminalità organizzata.

In piena compatibilità con questo, la società guidata dal suo CEO, Changpeng CZ Zhao, ha inaugurato il suo Programma di Formazione per le Forze dell’Ordine Globali. Come indicato nella nota ufficiale, si tratta del “primo sforzo globale coordinato del settore“.

L'obiettivo è quello di aiutare le Forze dell'Ordine impegnate a rilevare i crimini finanziari e informatici. Insieme, assisterle nel perseguire i malintenzionati che sfruttano le criptovalute e le risorse digitali per i loro scopi malevoli.

Pochi infatti sanno, fino ad oggi, che Binance sta espandendo il suo team investigativo. Questo exchange è tra i migliori al mondo. Primo per volume di transazioni, offre tantissime soluzioni per l'investimento e il trading crittografico.

Binance dice no al crimine nel mondo delle criptovalute

Il Team di Binance Investigation da tempo è operativo nella lotta alla criminalità informatica e organizzata. Il mondo delle criptovalute ha bisogno di protezione e collaborazione con le Forze dell’Ordine impegnate in questo combattimento.

Tigran Gambaryan, Global Head of Intelligence and Investigations di Binance, ha spiegato molto bene non solo gli obiettivi, ma anche i motivi che hanno spinto la società a creare questo programma di formazione. Ecco cosa ha dichiarato durante l’annuncio di questa novità:

Man mano che sempre più autorità di regolamentazione, forze dell’ordine pubbliche e stakeholder del settore privato guardano da vicino alle criptovalute, stiamo assistendo a una maggiore richiesta di formazione per aiutare a educare e combattere i crimini criptati. Per soddisfare questa domanda, abbiamo incoraggiato il nostro team a condurre più formazione e lavorare fianco a fianco con le autorità di regolamentazione in tutto il mondo.



