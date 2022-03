Telefónica entra nel mondo delle criptovalute con un token dedicato

La spagnola Telefónica, uno dei più grandi gruppi di telecomunicazioni in Spagna, ha deciso di seguire la scia di Deutsche Telekom entrando nel mondo delle criptovalute. Una decisione questa che ha generato tanta attesa tra gli appassionati crypto. Pur essendo lontana dall’Italia, Telefónica potrebbe generare un seguito anche tra i maggiori operatori telefonici italiani.

L’aspetto ancora più interessante è che non solo accetterà pagamenti in criptovalute, ma entrerà nel Metaverso realizzando, forse, un suo token specifico. Ciò sta davvero entusiasmando i clienti di Telefónica e siamo convinti che ne avvicinerà tanti altri.

Una notizia così non può che generare consensi positivi nel mercato delle criptovalute. Uno dei maggiori gruppi di telecomunicazioni europeo sta preparando il suo ingresso nel mondo crypto. Una realtà in forte crescita dalla quale puoi beneficiare anche tu aprendo un conto su XTB per investire attraverso i migliori CFD su criptovaluta. Potresti anche decidere di investire direttamente su Telefónica aprendo un conto XTB dedicato alle azioni con lo 0% di commissioni.

Telefónica e le criptovalute: la scelta verte su Sandbox o Decentraland

Da quanto sappiamo, Telefónica sta valutando il suo ingresso nel mondo delle criptovalute attraverso due metaverse tra i più importanti attualmente disponibili. Stiamo parlando di Sandbox e Decendraland. Pare proprio che il gruppo spagnolo stia decidendo per quale di questi due optare. Un vero e proprio passo nel metaverso dove potrà attuare i suoi piani molto interessanti.

Specificatamente, non sappiamo ancora cosa Telefónica deciderà di fare in uno di questi due mateverse. Tuttavia, è chiara la sua volontà di entrare nel mondo delle criptovalute. Infatti, secondo diversi rumors, il gruppo sarebbe intenzionato ad aprire i pagamenti via asset digitali. Quasi sicuramente, se ciò dovesse concretizzarsi, saranno incluse le crypto più diffuse tra cui Bitcoin, Ethereum e altri token che potrebbero essere alcune stablecoin come Dogecoin e Shiba Inu che attualmente sta correndo veloce.

Altra bomba arrivata da Telefónica riguarda la possibilità che possa realizzare un suo token dedicato, forse ancorato all’euro o a qualche exchange capace di convertirli all’istante. Una possibilità che sta aumentando il sentiment positivo degli investitori in un clima dove sono sempre di più le grandi aziende che vogliono adottare le criptovalute nei loro piani di business. Un’ottima notizia che ti permette di beneficiare di tutta questa crescita aprendo un conto su XTB per investire sui migliori CFD crypto. Puoi anche decidere di investire direttamente in Telefónica aprendo un conto su XTB legato al mercato azionario dove avrai lo 0% di commissioni.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.