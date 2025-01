Telefono Google: filtri per la cronologia chiamate

Attualmente l’app Telefono Google per dispositivi Android consente di tenere traccia dell’intera cronologia delle chiamate in un unico grande elenco, senza fare alcuna distinzione tra chiamate perse, effettuate o ricevute, il tutto ordinato in maniera cronologica. Non vi è, dunque, alcuna opzione apposita per filtrare il registro delle chiamate, ma ben presto le cose dovrebbero cambiare, a vantaggio di coloro che ritengono che un approccio quale quello attualmente in essere possa essere eccessivamente scomodo e confusionario.

Telefono Google: in arrivo i filtri per il registro chiamate

Dall’esecuzione del teardown dell’APK dell’app Telefono Google in versione 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024 che è stato effettuato dalla redazione di Android Authority, infatti, si apprende che Google sta lavorando a una novità proprio su questo fronte.

Andando più nello specifico, in cantiere vi è l’implementazione di alcuni filtri per la cronologia delle chiamate. Nella parte in alto della schermata dedicata dovrebbero comparire cinque schede, ovvero: “Tutte”, “Perse”, “Contatti”, “Non-spam” e “Spam”.

Da tenere presente che per il momento la funzione non è ancora abilitata neppure sul canale beta ed è accessibile solo amandola a forzare. Non è dato sapere, dunque, tra quanto tempo verrà diffusa su larga scala e diventerà accessibile per tutti gli utenti. Inoltre, vi è da mettere in conto il fatto che prima che la novità diventi pubblica potrebbe subire ulteriori modifiche: i filtri potrebbero aumentare, diminuire, venire modificato o chissà cos’altro.

Ricordiamo che settimane addietro era emersa anche un’altra nuova e interessante funzione, utile per fornire maggiore contesto per la segnalazione dello spam.