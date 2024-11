Telefono Google: maggiore contesto per le segnalazioni spam

In base a quanto emerso nelle scorse ore, Google potrebbe presto permettere agli utenti di aggiungere maggiore contesto alle proprie segnalazione di spam con l’app Telefono Google. La novità è stata individuata nella versione beta 155.0.697690833 dell’applicazione.

Google Telefono: interessanti novità per le segnalazioni di spam

Attualmente, quando viene bloccato e segnalato un numero, il tutto viene inviato a Google senza alcun contesto. Tuttavia, con il nuovo sistema di segnalazione, scovato dal teardown del file APK dell’applicazione che è stato eseguito dalla redazione di Android Authority, gli utenti saranno in grado di fornire dettagli specifici sulle chiamate spam.

L’app Telefono Google potrebbe infatti andare a implementare una nuova pagina di segnalazione di spam. Andando più in dettaglio, nella nuova configurazione, segnalando una telefonata come spam, “big G” pone alcune domande sulla chiamata e presenterà un elenco di opzioni multiple per aggiungere contesto. Ad esempio, potrebbe essere chiesto cosa finge di essere il truffatore e cosa chiede.

L’app potrebbe altresì aggiungere il pulsante “Cerca” per i numeri che non sono salvati nell’elenco dei contatti. Questa non è una novità assoluta, ma il pulsante pare essere stato aggiornato. Accendo alla sezione Contatti nell’app Telefono Google, il pulsante viene adesso mostrato nella pagina dei dettagli di contatto, insieme a un banner “Informazioni di contatto dal telefono”.

Da tenere presente che il nuovo sistema di segnalazione dello spam e la sostituzione del pulsante “Cerca” non sono ancora attivi per nessun utente. Tuttavia, in base alla prontezza delle funzionalità, sembrano pronte per un lancio più ampio.