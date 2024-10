Telegram down (3 ottobre): cosa succede all'app?

Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a un down da parte degli utenti attivi su Telegram. L’applicazione non si carica, non risponde nel modo corretto agli input e l’invio dei messaggi risulta interrotto. Come sempre, a raccogliere i feedback in tempo reale è il portale Downdetector, come mostra il grafico qui sotto.

Problemi per Telegram: il down del 3 ottobre 2024

Non è chiaro quale sia la natura dei problemi di oggi, né quanto sia esteso il loro impatto. Per qualcuno, il servizio è operativo come sempre, mentre altri lamentano uno stop anomalo. Come sempre accade in questi casi, si moltiplicano i post sui social accompagnati dall’hashtag #telegramdown.

In alcuni casi, il caricamento dell’applicazione non va a buon fine, in altri è l’invio e la ricezione dei messaggi a non funzionare correttamente. Il down sembra essersi manifestato intorno alle ore 13:00 di oggi. I feedback sembrano giungere soprattutto da paesi europei come Polonia, Olanda e Germania.

Il profilo ufficiale social di Telegram non ha fino a ora fornito alcuna dichiarazione in merito. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Di recente, l’app è finita al centro dell’attenzione mediatica. Prima per l’arresto di Pavel Durov, suo fondatore e CEO, poi per una modifica apportata ai termini di servizio che permetterà al suo team di fornire numero di telefono e indirizzo IP degli utenti alle autorità, in caso di richiesta formale.

L’ultimo grande aggiornamento pubblicato risale al 9 settembre. Include ottimizzazioni varie, miglioramenti per le mini app, l’apertura più rapida del browser interno e la possibilità di regalare le Stelle.

Aggiornamento (03/10/2024, 14.19): il numero delle segnalazioni relative al down è in diminuzione, forse i problemi sono stati risolti o sono in via di risoluzione. Altri feedback fanno invece ancora riferimento a errori durante la fase di autenticazione, disconnessioni e agli altri intoppi già descritti.