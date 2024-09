Telegram darà numero di telefono e indirizzo IP di sospetti criminali

Il cappio si sta stringendo intorno a Telegram. L’arresto di Pavel Durov, fondatore dell’app, da parte delle autorità francesi ha costretto l’azienda a sedersi al tavolo delle trattative e ad allentare le tensioni con i governi occidentali. In particolare, è stata criticata per la moderazione lassista della piattaforma, per la protezione dell’identità dei suoi utenti e per l’hosting di contenuti illegali (condivisione di materiale pedopornografico e trasmissione di eventi sportivi).

Telegram ora consegnerà il numero di telefono e l’IP in caso di sospetto criminale

Qualche settimana fa, Telegram ha modificato le sue FAQ per spiegare che sarebbe diventato possibile segnalare i contenuti vietati all’interno dei gruppi di discussione. Questo significa che non saranno più completamente privati, in quanto i moderatori potranno accedervi per verificare se è necessario intervenire. Finora l’applicazione utilizzava solo l’intelligenza artificiale, poco efficace, per moderare i gruppi privati.

Ma ora Telegram si spingerà ben oltre, accettando di fornire alle autorità il numero di telefono e l’indirizzo IP dei suoi utenti su richiesta formale dei tribunali. In caso di “richiesta legale e valida“, l’app fornirà queste due informazioni alla polizia, che sarà quindi potenzialmente in grado di identificare un individuo che non ha preso precauzioni.

La pacchia è finita…

Telegram è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, proprio perché ha dimostrato di avere poca considerazione per i contenuti condivisi attraverso di essa. Con questa nuova politica, gli utenti potrebbero fuggire verso un altro servizio per condividere contenuti illegali.

Pavel Durov è stato rilasciato su cauzione di cinque milioni di euro, ma rimane sotto controllo giudiziario e sotto inchiesta, con il divieto di lasciare il territorio francese. Non c’è dubbio che le concessioni di Telegram siano volte a mostrare le proprie credenziali e ad allentare la pressione sul suo capo, che sta lavorando con la giustizia francese per uscire da questo pasticcio.