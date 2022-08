Telegram si avvicina agli NFT per vendere nomi utente famosi

Il visionario Pavel Durov, fondatore di Telegram, l’app di messaggistica istantanea concorrente di WhatsApp, sta puntando agli NFT. Però il suo progetto è un po’ differente dagli altri, cercando di sfruttare il materiale che ha a disposizione.

In una recente conversazione sul suo gruppo personale di Telegram, “Durov’s Channel“, Pavel Durov ha riconosciuto l’enorme successo delle aste di nomi di dominio organizzata da The Open Network (TON). Pensando a una cosa simile per la sua app di messaggistica ha dichiarato:

Sono davvero impressionato dal successo dell’asta che TON ha condotto di recente per i loro nomi di dominio/portafoglio. Se TON è stato in grado di ottenere questi risultati, immagina quanto successo potrebbe avere Telegram con i suoi 700 milioni di utenti se mettiamo all’asta nomi utente @riservati, link a gruppi e canali. Oltre a milioni di accattivanti indirizzi t.me come @storm o @royal, tutti i nomi utente di quattro lettere potrebbero essere messi in vendita (@bank, @club, @game, @gift ecc.).

L’idea è quella di creare la possibilità che i titolari di nomi utente possano trasferirli agli acquirenti tramite accordi protetti e contratti intelligenti simili a NFT. Per questo l’applicazione di messaggistica istantanea si sta avvicinando al mondo dei Token Non Fungibili e alla blockchain.

Telegram e un nuovo business NFT

Nello specifico, per Telegram, non si tratterebbe di veri e proprio NFT, ma di prodotti venduti con contratti simili a quelli utilizzati per i Token Non Fungibili. E qui entra in campo la rete blockchain che sta affascinando il mondo intero. Infatti, proprio Durov ha proseguito nel suo ragionamento spiegando:

Ciò creerebbe una nuova piattaforma in cui i titolari dei nomi utente potrebbero trasferirli alle parti interessate in accordi protetti, con la proprietà protetta sulla blockchain tramite contratti intelligenti simili a NFT. Anche altri elementi dell’ecosistema Telegram, inclusi canali, adesivi o emoji, potrebbero in seguito diventare parte di questo mercato. Vediamo se possiamo aggiungere un po’ di Web 3.0 a Telegram nelle prossime settimane.

Quindi sembra proprio che questo progetto sia diventato una priorità per Durov e che entro poche settimane si potranno vedere i primi risultati di questo lavoro. Sicuramente resteremo aggiornati su questo tema, dato che gli NFT stanno registrando un progresso importante dal 2021.

