Tell Me Lies e 911: quando arrivano in Italia su Disney+

Manca davvero pochissimo all'arrivo di due serie TV super acclamate e particolarmente amate su Disney+. Stiamo parlando della seconda stagione di Tell Me Lies e della ottava stagione di 911.

Disney+ offre un catalogo molto ricco di contenuti che si amplia ogni mese con l'arrivo di tantissime novità interessanti. Questo mese vedrà due protagonisti d'eccezione! La seconda stagione di Tell Me Lies e l'ottava stagione di 911.

Tell Me Lies e 911: data di uscita e trama

I nuovissimi episodi di Tell Me Lies e 911 sono ormai in arrivo su Disney+.

La seconda stagione di Tell Me Lies arriverà sulla piattaforma domani, mercoledì 20 novembre 2024. Dopo la drammatica rottura estiva, Lucy Albright e Stephen DeMarco tornano al Baird College per il loro secondo anno, ma nulla sarà più come prima. Lucy è determinata a concentrarsi solo sugli studi e a lasciarsi alle spalle il passato tossico con Stephen. Ma lui non glielo renderà facile.

L’attesissima ottava stagione di 911 arriverà sulla piattaforma giovedì 21 novembre 2024. Dopo il finale mozzafiato della settima stagione, i nostri eroi del 118 tornano più determinati che mai ad affrontare le emergenze più incredibili di Los Angeles. Ma questa volta, le sfide più grandi potrebbero arrivare dalle loro vite personali.

In conclusione, Tell Me Lies, con nuovi triangoli amorosi, rivelazioni scioccanti e colpi di scena, e 911, con nuove emergenze, sviluppi personali shock e l’immancabile adrenalina, si preannunciano come le stagioni più avvincenti ed emozionanti di sempre.