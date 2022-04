Terra LUNA e altre nuove crypto arrivano su eToro

Sale a ben 62 il numero delle criptovalute presenti su eToro, grazie all’inclusione di nuovi asset: tra questi c’è anche Terra LUNA. Gli altri sono ENS, CRO e KNC. Chi è interessato le può trovare fin da subito disponibili per il trading, insieme a BTC, ETH e a tutte altre monete digitali più note e scambiate.

Nuove crypto su eToro: dentro anche Terra LUNA

L’attenzione non può che essere concentrata su Terra LUNA, capace nell’ultimo periodo di far registrare una crescita importante, arrivando nelle scorse settimane a sfondare il tetto dei 100 dollari. È sicuramente tra gli asset crypto da tenere monitorati. Nelle ultime 24 ore ha fatto registrare un +6,20% e c’è chi è pronto a scommettere sia solo l’inizio. Vediamo nel dettaglio tutte le new entry.

Terra (LUNA): Terra è una piattaforma blockchain focalizzata sulle stablecoin decentralizzate. LUNA è l’asset nativo di Terra, e viene utilizzato per staking, governance e come collaterale per le stablecoin algoritmiche del network.

Ethereum Name Service (ENS): semplifica l’uso della blockchain sostituendo i lunghi indirizzi cripto con brevi domini ENS come Alice.ETH. ENS è il token nativo del protocollo e verrà utilizzato per proporre e votare le decisioni di governance.

Cronos (CRO): Cronos è una rete blockchain interoperabile sia con Ethereum che con Cosmos. Ha lo scopo di aiutare a scalare DeFi e Web3, permettendo agli sviluppatori di trasferire istantaneamente app e risorse tra le due reti. CRO è il token nativo di Cronos e della catena Crypto.org.

Kyber Network (KNC): Kyber Network è uno strumento che collega liquidità da diverse fonti, consentendo a chiunque di scambiare istantaneamente i token senza un exchange. KNC, o Kyber Network Crystal, è un token Ethereum utilizzato per pagare le commissioni su Kyber Network.

Chi desidera investire puntando su Terra LUNA, ENS, CRO e KNC lo può fare scegliendo l’affidabilità e l’esperienza di eToro, piattaforma che opera in modo conforme alle normative e seguendo una politica di trading responsabile.

