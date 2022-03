Terra LUNA: la sua sarà la blockchain più grande per valore di staking

Attualmente Terra LUNA è scambiata a 98,53 dollari, a un passo dal suo record storico posto a 100 dollari di quotazione. Questa coppia sta correndo davvero veloce nel mondo delle criptovalute, superando limiti e certezze mai immaginate prima d’ora per lei. Tant’è che oggi è la sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato con i suoi 35,54 miliardi di dollari contro HEX che la segue di poco a 34,92 miliardi di dollari.

Ad ogni modo, ciò che davvero sta entusiasmando il mondo crittografico è che a breve diventerà la più grande blockchain per valore in gioco. Infatti, attualmente sta colmando il divario che ancora c’è con Solana, ma ha superato Ethereum 2.0 (se ancora così si può chiamare) in termini di valore puntato.

Un risultato che, se confrontato anche con l’attuale situazione di mercato pressato dalle tensioni geopolitiche, restituisce un’idea ancora più solida di Terra LUNA che puoi acquistare direttamente su Bitpanda. Si tratta di uno dei più famosi e completi exchange disponibili per investire e fare trading di criptovalute.

Terra LUNA ha sovraperformato il mercato delle criptovalute

Tutti questi dati non fanno altro che confermare la corsa di Terra LUNA verso nuovi e importanti record. Inoltre, dimostrano che attualmente ha sovraperformato il mercato delle criptovalute. Da notare, infatti, come già anticipato, che mentre molti asset digitali hanno patito la situazione difficile generata dalla guerra tra Russia e Ucraina, il suo prezzo è quasi raddoppiato. In altre parole, rispetto alle altre crypto, non ha subito correzioni al ribasso.

Un aspetto fondamentale e importante. Ciò definisce quanto Terra LUNA abbia avuto altre forze che non le hanno permesso di soffrire una correlazione con i mercati azionari, come si è visto con Bitcoin, e, soprattutto, con il conflitto attualmente in corso. L’aspettativa della community è che possa continuare su questa strada, resistendo ai venti contrari e raggiungendo quei record che ora tutti si aspettano.

Terra LUNA sembra essere ormai prossima ai 100 dollari di quotazione. Puoi acquistarla su Bitpanda. Stiamo parlando dell’exchange di criptovalute più famoso e conosciuto. Tra l’altro offre anche una carta di debito completamente crypto per portare nel mondo reale i tuoi asset digitali.

