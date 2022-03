Terra LUNA vicina ai 100 dollari: tutto è pronto per il record

Ci ha lasciato senza fiato Terra LUNA quando, settimana scorsa, ha avviato un rally stellare che ha segnato un aumento pari al 78%. Il suo valore di scambio, al suo massimo storico, fu di 93 dollari circa. Comunque le sorprese non sono finite qui. Infatti la crypto, ora più che mai, è molto vicina ai 100 dollari di quotazione. In pratica, sembra essere tutto pronto per raggiungere questo nuovo record incredibile.

Attualmente Terra LUNA è scambiata a 97,61 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 35,34 miliardi di dollari. L’attesa è grande per tutti i fan di questa criptovaluta che aspettano con ansia che la sua quotazione possa superare i 100 dollari. In questo modo, si aprirebbe una strada tutta in discesa per il suo trend ascendente. Vediamo insieme quali sono stati i due fattori che hanno spinto questo token così in alto e in così poco tempo.

Cosa ha spinto così in alto Terra LUNA

Fondamentalmente sono due i fattori determinanti che hanno spinto così in alto Terra LUNA. Il primo riguarda la domanda della sua stablecoin Terra USD, in costante crescita. Il secondo invece riguarda l’importante consumo di token LUNA.

Una caratteristica che la rende così prestante non è solo l’utilizzo della criptovaluta nello staking, ma anche il fatto che LUNA può essere bruciato per coniare UST e viceversa. In questo modo, si riduce l’offerta di token sul mercato aumentandone così il prezzo.

Attualmente Terra LUNA è ancora la sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Ci aspettiamo che i prossimi aggiornamenti possano muovere la sua quotazione verso i 100 dollari fino a superarli, così da generare un altro record che la porterà a nuove vette.

