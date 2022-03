Terra LUNA è la sesta crypto più grande per capitalizzazione di mercato

Terra LUNA è stata protagonista di un rally davvero spettacolare. Nonostante le tensioni geopolitiche in atto tra Russia e Ucraina e un conflitto sfociato in guerra, settimana scorsa la criptovaluta ha raggiunto record davvero incredibili.

Attualmente il suo valore è pari a 93,34 dollari segnando un aumento del 78% negli ultimi sette giorni. Un risultato importante frutto di una serie di operazioni e annunci promossi dalla Luna Foundation Guard (LFG). Ora Terra LUNA è la sesta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 34,88 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Gli analisti prevedono che questa crypto possa crescere ancora. Ciò è dimostrato dai suoi risultati. Infatti, è emersa come forte concorrente di Ethereum registrando una domanda sempre più forte tra i protocolli DeFi. In termini di Total Value Locked (TVL) è seconda solo a Ethereum con 23,7 miliardi di dollari. Puoi acquistare Terra LUNA su Bitpanda, un exchange completo e sicuro che offre tantissime soluzioni di investimento e una carta di debito crypto.

Perché Terra LUNA sta crescendo così tanto

Molti si saranno chiesti perché Terra LUNA sta crescendo così tanto e in così poco tempo. Una delle motivazioni arriva dall’annuncio della Luna Foundation Guard che ha dichiarato di aver ricevuto un fondo importante dalla vendita di token privati per 1 miliardo di dollari. Questo denaro sarà utilizzato per creare una riserva Forex denominata in Bitcoin per UST. Ecco la spiegazione di questa decisione dalla viva voce della LFG:

Sebbene l’adozione diffusa di UST come asset costantemente stabile attraverso la volatilità del mercato dovrebbe già confutare questo, una riserva decentralizzata può fornire un’ulteriore strada per mantenere l’ancoraggio nei cicli di contrazione che riduce la riflessività del sistema.

La crescita di Terra LUNA ha stupito davvero tutti innescando un interesse importante da parte degli investitori nel mondo delle criptovalute. Puoi decidere di acquistare questa crypto oggi stesso aprendo un conto gratuito su Bitpanda.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.