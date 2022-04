19 aprile 2022: la Pasqua delle criptovalute

Tutti i grafici delle principali criptovalute puntano oggi verso l’alto: prendendo in considerazione le ultime 24 ore, si registra una crescita generale degli asset. Per coloro che hanno deciso di investire, la Pasqua è dunque arrivata con un paio di giorni di ritardo. Un esempio? BTC è in positivo con un +4,62%, tornato nuovamente sopra la soglia dei 40.000 dollari. Chi desidera approfittare del trend lo può fare affidandosi a una piattaforma come Bitpanda, sicura e pienamente conforme a tutte le regole. Già oltre 3 milioni di utenti l’hanno scelta con soddisfazione, come testimoniano le migliaia di recensioni positive su Trustpilot.

24 ore di crescita per le principali criptovalute

Su anche ETH (+4,83%), XRP (+3,97%), SOL (+6,27%) e ADA (+5,23%), così come il tanto chiacchierato DOGE (+3,47%). A batterle tutte è però LUNA (+16,77%), già finita più volte sotto ai riflettori nell’ultimo periodo, merito anche della visione del fondatore Do Kwon che ha fin qui favorito un sentiment positivo. È senza dubbio da tenere d’occhio. Da molto tempo non si registrava una giornata così. Tra i quasi 100 beni digitali monitorati da CoinDesk, solamente una manciata stanno facendo segnare un ribasso (PAX, DCR, PAXG, SNGLS, USDT, DAI).

Il vivace panorama delle criptovalute offre l’opportunità di investire su asset destinati a divenire sempre più popolari. C’è chi scommette che a breve Bitcoin sarà utilizzato su larga scala per i pagamenti e chi invece (come un certo Elon Musk e altri) intravede l’enorme potenzialità di Dogecoin. Alla lunga schiera dei sostenitori di BTC si è appena aggiunta una realtà del calibro di Allianz, che ne prospetta un futuro roseo in conseguenza ad alcune decisioni prese dalla Federal Reserve in merito all’inflazione. Il tempo e l’evoluzione degli impianti normativi nei singoli paesi diranno se le previsioni siano destinate o meno a rivelarsi azzeccate.

Intanto, è possibile puntare sulle crypto con Bitpanda, approfittando della tendenza di crescita per aumentare il valore del proprio investimento. Il tempismo è come sempre fondamentale per un trading di successo.

