Terremoto nel mercato crypto: analisi e prospettive

Dopo un momento “wow” post elezioni di Donald Trump, il mercato crypto ha subito uno scossone improvviso che ha lasciato tutti sorpresi. Mettendo alla prova la resilienza degli investitori, il mondo delle criptovalute è stato protagonista di un brusco calo (inaspettato?), con la capitalizzazione globale scesa dell’8,7% in pochissime ore.

Questo comportamento, a differenza di quanto successo durante il Trump Bump, ha causato nella pratica la perdita di miliardi di valore, scuotendo così la fiducia degli investitori che, in precedenza, avevano beneficiato del recente trend rialzista. Insomma, una situazione che sta provando gli investitori.

Il mercato crypto sta reagendo e molti si stanno chiedendo quale sarà la prossima reazione di questo effetto domino. Grazie all’esperienza di alcuni esperti del settore e le informazioni attualmente disponibili, è possibile fare alcune analisi e percorrere le possibili prospettive.

Mercato crypto: un crollo inaspettato

“Il panorama delle criptovalute ha recentemente sperimentato un cambiamento improvviso e drammatico, inviando ondate di preoccupazione attraverso l’ecosistema delle risorse digitali“, ha spiegato Neoma Ventures, pioniera nell’avanzamento della tecnologia blockchain a livello globale. Il mercato crypto ha vissuto un brusco calo.

La capitalizzazione globale del mondo delle criptovalute, come anticipato, è precipitata velocemente dell’8,7%. Questo ha causato un impatto differenziato. Infatti, la flessione non ha colpito tutte le criptovalute allo stesso modo. Ecco le differenze emerse durante questo evento:

Bitcoin è riuscito a mantenere una certa resistenza, perdendo solamente il 2% e attestandosi intorno ai 95.800$;

è riuscito a mantenere una certa resistenza, perdendo solamente il 2% e attestandosi intorno ai 95.800$; Ethereum ha subito un forte calo del 6%, scendendo così ai 3580$;

ha subito un forte calo del 6%, scendendo così ai 3580$; XRP ha registrato una perdita importante del 12,5%;

ha registrato una perdita importante del 12,5%; Solana è scesa del 6%;

è scesa del 6%; le meme coin hanno sofferto particolarmente, alcune perdendo fino al 25% del loro valore.

Le possibili cause

Gli esperti hanno individuato alcuni fattori chiave che hanno causato questo terremoto nel mercato crypto:

leva finanziaria eccessiva : in 24 ore sono stati liquidati contratti futures per 1,64 miliardi di dollari, di cui 1,46 miliardi in posizioni long;

: in 24 ore sono stati liquidati contratti futures per 1,64 miliardi di dollari, di cui 1,46 miliardi in posizioni long; problemi di liquidità : grandi ordini di vendita hanno avuto un impatto sproporzionato sui prezzi rivelando la vulnerabilità delle altcoin minori;

: grandi ordini di vendita hanno avuto un impatto sproporzionato sui prezzi rivelando la vulnerabilità delle altcoin minori; dinamiche dei market maker: le molte vendite hanno costretto i market maker a coprire le loro posizioni, amplificando così i movimenti di prezzo oltre quello che già stava succedendo.

Nonostante tutto questo, il contesto generale del mercato crypto rimane positivo. I motivi? Prima di tutto il dollaro USA che continua a deprezzarsi. Inoltre, l’adozione istituzionale è rimasta solida, per ora. Infine, gli ETF spot su Bitcoin sono riusciti ad accumulare oltre 50 miliardi di dollari in asset.

Prospettive future

Gli analisti sostengono che per il mercato crypto sia ancora possibile mantenere un “cauto ottimismo“. Infatti, alcuni prevedono che Bitcoin possa raggiungere la soglia dei 125-135 mila dollari. Inoltre, c’è chi avverte un possibile consolidamento a breve termine per il mondo delle criptovalute. Infine, altri sottolineano anche che il livello di supporto chiave sembra essere intorno ai 99 mila dollari.

In conclusione, nonostante questo terremoto gli analisti mantengono ancora una visione positiva. Questo perché l’attuale correzione potrebbe essere la preparazione per un significativo rally delle altcoin, collegando in parallelo quello che sta succedendo con il comportamento del mercato di dicembre 2020.