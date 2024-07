Tesla, rinviato evento su robotaxi per modifiche al design

Elon Musk ha confermato i rumors sul rinvio della presentazione del robotaxi. Per chi se lo fosse perso, il robotaxi è un taxi a guida autonoma o taxi senza conducente, 100% elettrico. Il CEO di Tesla, ha spiegato che il posticipo è dovuto a una “importante modifica al design della parte anteriore” del veicolo.

Secondo Bloomberg, l’evento originariamente previsto per l’8 agosto è stato posticipato a ottobre. Tesla non ha rilasciato commenti immediati sulla questione. La notizia ha causato un calo temporaneo delle azioni Tesla di oltre il 6%, che si sono poi riprese. Musk ha chiarito il motivo del ritardo rispondendo a una domanda posta su X, il social network di cui è proprietario, affermando che il tempo extra permetterà all’azienda di mostrare anche altre novità.

Requested what I think is an important design change to the front, and extra time allows us to show off a few other things

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024