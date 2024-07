Testati 100 strumenti di intelligenza artificiale, ecco i migliori per ricerca e scrittura

Trovare l’eccellenza tra numerosi strumenti AI per la scrittura e la ricerca non è così semplice come sembra. La maggior parte degli strumenti AI riesce a stupire per la semplice capacità di generare un testo o trovare informazioni in un tempo molto breve, tanto che il resto passa spesso in secondo piano. Le funzionalità o le diverse opzioni fanno invece la differenza, e alcuni strumenti AI per la scrittura si posizionano come davvero importanti e validi per il cambiamento della ricerca, il lavoro accademico e la lettura. Un valido strumento AI è in grado di migliorare il flusso di lavoro e, oltre a fornire un supporto innovativo, può portare i progetti realizzati a un livello superiore. Ecco i 3 migliori strumenti AI per la ricerca e la scrittura.

Litmaps AI: la ricerca accademica dalla A alla Z

Ci sono molti strumenti AI che offrono la possibilità di ricerca per supportare la letteratura accademica. Banalmente, anche ChatGPT in parte è in grado di fornire delle risposte, ma da questo a essere considerato davvero idoneo al compito è un altro conto. Al contrario, a ricoprire perfettamente questo ruolo e posizionandosi come uno dei tre migliori strumenti AI per la ricerca e la scrittura si trova Litmaps AI. Litmaps AI è una piattaforma ideale per navigare nel vasto campo della lettura accademica, rendendola ideale per ricercatori, studenti e professionisti. Non a caso, il software di revisione della letteratura è “utilizzato da oltre 250.000 ricercatori, studenti e professionisti in 150 paesi”, come indicato dal sito ufficiale.

Litmaps offre, con le sue diverse funzioni AI, un vero e proprio supporto per diverse fasi. Infatti, tra le sue caratteristiche principali, permette di ricercare nel suo catalogo, che contiene oltre 270 milioni di documenti, di trovare pubblicazioni importanti correlate all’argomento di ricerca, di ottenere una prospettiva sul lavoro svolto e infine di condividere le litmap create su Litmaps con colleghi, studenti, consulenti, clienti e altri. Una delle qualità più apprezzate di Litmaps è che il supporto dell’AI non termina con la fase di ricerca o condivisione, ma continua anche dopo il lavoro, permettendo di ottenere avvisi via email ogni volta che vengono pubblicati nuovi articoli sull’argomento di interesse. Nel complesso mondo della letteratura accademica, la fase di ricerca ed elaborazione richiede l’uso di piattaforme eccellenti come Litmaps.

Confrontando ciò che si cerca con ciò che Litmaps offre, si comprende rapidamente, anche durante la fase gratuita, che è possibile scoprire più velocemente gli articoli accademici più pertinenti, ottenere una panoramica della ricerca, visualizzare le relazioni tra le proprie fonti in modo chiaro e intuitivo e comprendere le connessioni tra le proprie fonti accademiche, favorendo una comprensione più profonda dell’argomento trattato. Tutto ciò è molto semplice e intuitivo: basta accedere al sito ufficiale, creare un account, disponibile inizialmente anche gratuitamente, e iniziare a creare i propri progetti.

SciSpace AI: dalla ricerca all’estrazione dei dati

SciSpace AI è il secondo strumento che merita davvero di essere provato per chi è alla ricerca di uno strumento AI veloce ma veramente efficace per la ricerca e la scrittura. Ciò che distingue questo strumento dagli altri è la facilità d’uso e le diverse opzioni disponibili. Inizialmente, è sufficiente accedere al sito ufficiale di SciSpace e scegliere tra le numerose funzioni disponibili, come la ricerca, la chat con PDF, l’estrazione di dati, la parafrasi, la generazione di citazioni, il controllo del plagio e molto altro. Tutto questo in una sola piattaforma.

Inoltre, non si tratta solo di ottenere risultati veloci e professionali, come la revisione, l’estrazione automatica di dati, il supporto per la lettura e la comprensione di articoli e documenti in modo efficiente, tutto in un tempo molto breve. SciSpace è davvero uno strumento per la ricerca da integrare durante le fasi del lavoro per chi è alla ricerca di uno strumento AI per la ricerca e la scrittura. Inoltre, SciSpace offre tre opzioni di accesso, una delle quali è gratuita, sebbene con alcuni limiti nelle risposte e nelle altre fasi. Ci sono poi due tipi di abbonamento che variano in base al prezzo e ai limiti delle funzioni.

Scite AI: alla ricerca delle citazioni

Infine, ma non di minore valore, c’è lo strumento Scite AI. Appena si accede alla piattaforma, si nota una pagina iniziale semplice con sezioni ben visibili, offrendo un AI in grado di navigare in 1,2 miliardi di dichiarazioni di citazioni estratte e analizzate da 187 milioni di articoli, capitoli di libri, preprint e set di dati.

Di fatto, questo strumento, come gli altri due, si posiziona tra i tre migliori strumenti per la ricerca e la scrittura, indicato per gli studenti, i ricercatori e i professionisti accademici, soprattutto per coloro che vogliono un supporto AI reale e valido con citazioni affidabili e collegamenti diretti ad articoli e molto altro ancora. Nel suo uso effettivo, lo strumento Scite AI permette di valutare con precisione la credibilità e l’impatto delle fonti accademiche, oltre che identificare in poco tempo con il supporto dell’AI le ricerche più influenti e innovative nel campo richiesto.

Infine, non meno importante, permette di comprendere quali fonti dare priorità e includere nel lavoro. In sostanza, integrare l’AI durante le fasi di ricerca è essenziale, ma è altrettanto importante conoscere e scegliere gli strumenti AI più performanti e, nel caso della ricerca, questi tre strumenti appena descritti sono i migliori.