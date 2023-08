The Bear 2: dove vedere in streaming tutti gli episodi

Tra le principali novità del mese di agosto per il settore delle serie TV c’è The Bear 2 ovvero la seconda stagione della serie che segue le avventure del giovane chef Carmy. La serie è stata accolta in modo molto positivo, sia dal pubblico che dalla critica, ed è ora disponibile in streaming, in versione completa.

Tutti gli episodi della seconda stagione di The Bear sono disponibili su Disney+. Per guardare in streaming la serie, quindi, basta avere un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney. Chi non ha un abbonamento può attivarlo subito: il costo è di 8,99 euro al mese e c’è la possibilità di puntare sull’abbonamento annuale da 89,99 euro per risparmiare due mesi.

La seconda stagione di The Bear è composta da 10 episodi. Ci sono, quindi, 2 episodi in più rispetto alla prima stagione, arrivata sulla piattaforma di streaming lo scorso anno. Tutti gli episodi sono già disponibili nel catalogo di Disney+. Di conseguenza, è possibile dare il via a una vera e propria maratona, guardando un episodio dopo l’altro, oppure centellinare la visione, episodio dopo episodio, per godersi con calma la stagione. La serie, che unisce drama e commedia, vede come protagonista Jeremy Allen White nei panni del giovane chef Carmy Berzatto.

Tea Bear 2: il trailer

