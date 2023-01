The Last of Us: scopri come vedere la serie TV Sky dall'estero

The Last of Us è in arrivo su Sky dal 15 gennaio 2023. Si tratta della serie TV tratta dall’omonimo capolavoro videoludico di successo. Il bacino di utenza è quindi raddoppiato se si pensa a quanti, avendoci giocato, ora non vedono l’ora di assistere ai nuovi ed esclusivi episodi.

Quindi per poter assistere a questa attesissima serie TV occorre essere abbonati a Sky. Il problema di fondo è se in questi giorni ti trovi all’estero. Purtroppo le piattaforme di streaming in questo caso bloccano l’accesso a chiunque si trova fuori dal territorio italiano.

Puoi risolvere acquistando una buona VPN. Per queste faccende legate alle restrizioni geografiche delle piattaforme di streaming solitamente consigliamo NordVPN. La sua efficacia è ormai testata. I server sono perennemente aggiornati per consentire una connessione senza limiti né censure.

The Last of Us: per lo streaming all’estero ci vuole NordVPN

Scopri come NordVPN può salvarti lo streaming migliorando la tua connessione in velocità e stabilità oltre che rendendo senza limiti la tua navigazione, altrimenti ristretta dalle censure del Web. Attivandola sul dispositivo dal quale vuoi vedere The Last of Us potrai modificare la tua posizione virtuale.

In questo modo la piattaforma che sceglierai crederà che ti stai connettendo dall’Italia e non dal Paese nel quale effettivamente ti trovi. Ricordati però di selezionare un server italiano tramite l’app di NordVPN prima di accedere a NOW TV o Sky Go. Questo ti permetterà di eludere le restrizioni geografiche imposte.

Inoltre, come dicevamo prima, attivando NordVPN otterrai una connessione molto più stabile e veloce. Il tuo streaming sarà ottimizzato e senza buffering per garantirti una visione perfetta dei contenuti, anche in qualità 4K. Inoltre, potrai connetterti con qualsiasi rete, anche pubblica, rimanendo sempre protetto.

Non perderti questa serie TV il 15 gennaio 2023. Anche se ti trovi all’estero puoi tranquillamente vedere i nuovi episodi in streaming attivando NordVPN sul tuo dispositivo. Avrai una navigazione online senza limiti, ottimizzata e protetta in qualsiasi momento e ovunque.

