Threads, si potrà aggiungere musica ai post come Myspace

Pare che Threads stia lavorando a una funzione che potrebbe piacere a molti: la possibilità di aggiungere musica ai post. Presto si potrà dare un tocco di stile ai propri pensieri con le canzoni preferite.

Threads, in arrivo la musica nei post?

Certo, non è una novità assoluta. Chi usa Instagram o Facebook lo sa bene. Ma l’idea che anche Threads si metta al passo con i tempi fa comunque notizia. D’altronde, se l’obiettivo è battere X, Meta deve offrire qualcosa di più, no?

L’indiscrezione arriva dal noto reverse engineer Alessandro Paluzzi, che ha scovato questa funzione in fase di sviluppo. Meta ha confermato a TechCrunch che sì, stanno testando internamente questa opzione, ma non è ancora disponibile al pubblico.

Pro e contro della musica nei post

Ora, immaginiamo di scorrere il feed di Threads e di sentire le note delle canzoni scelte dai propri amici. Potrebbe essere divertente. Un po’ come ai tempi di Myspace, quando si potevano personalizzare le pagine con le proprie hit preferite. Però potrebbe anche diventare un po’ fastidioso se tutti i post avessero una colonna sonora. A volte si ha bisogno anche di un po’ di silenzio.

Quando arriverà questa funzione?

Non c’è ancora una data ufficiale. La funzione per il momento è in fase di test. Potrebbe volerci un po’ prima di vederla nell’app. O magari Meta potrebbe anche decidere di lasciar perdere.

Altre novità in arrivo su Threads

Comunque, la musica nei post non è l’unica sorpresa che Threads sta preparando. Sembra che l’app stia lavorando anche alla possibilità di impostare un nome personalizzato e aggiungere un’immagine di copertina ai profili. Insomma, sta cercando di avvicinarsi sempre di più all’esperienza utente di X (da cui ha copiato le Community Notes per fact-checking) e Bluesky.