Bluesky e Threads a confronto, qual è l'alternativa migliore a X?

Il panorama dei social network sta cambiando rapidamente. Gli utenti sono sempre più alla ricerca di alternative alle piattaforme tradizionali e per i motivi più disparati. In questo contesto, Threads e Bluesky stanno emergendo con prepotenza, soprattutto la seconda, che dopo aver superato i 15 milioni di iscritti, ha guadagnato un altro milione di iscritti nel giro di sole 24!

Cos’è Bluesky e perché sta diventando così popolare?

Bluesky sta vivendo un’ondata di iscrizioni senza precedenti, soprattutto tra gli utenti delusi da X. Nato come progetto interno a Twitter, Bluesky è un social network lanciato l’anno scorso ma aperto a tutti dal febbraio 2024. A prima vista, il servizio sembra un clone di X, anche se con alcune piccole differenze, sia in termini di funzionalità che di tecnologia sottostante. Negli ultimi giorni, dopo i risultati delle elezioni americane, ha suscitato un certo scalpore, superando l’incredibile soglia di 15 milioni di utenti.

Bluesky consente di scrivere piccoli post, principalmente testuali, limitati a 300 caratteri (20 in più di X, ma 200 in meno di Thread). Come in altri social network, è possibile seguire altri utenti e mettere “mi piace”, commentare o condividere i loro post.

A differenza dei due concorrenti X e Threads, e della maggior parte degli altri social network (Instagram, Facebook e TikTok, in particolare), il feed principale di Bluesky visualizza solo i post degli utenti che si seguono. In questo modo non si è alla mercé di un algoritmo che spinge contenuti costruiti ad hoc per far reagire le persone… Se si osservano i profili dei nuovi iscritti a Bluesky, un tema emerge regolarmente: quanto sia piacevole il clima, soprattutto se paragonato a X.

X è diventato tossico da quando Elon Musk ha acquistato Twitter nel 2022. Diverse funzioni di moderazione sono state rimosse dalla piattaforma, gli account banditi sono stati nuovamente accettati e l’algoritmo sembra ora fungere da megafono per il magnate di Tesla e la destra americana.

Attirando coloro che sono stufi dei toni di X, Bluesky è destinato a essere più interessante per il momento, anche se tutto questo potrebbe cambiare nel tempo. Come tutte le altre piattaforme, anche Bluesky può essere oggetto di abusi, ma il servizio offre una serie di funzioni che consentono agli utenti di controllare autonomamente i parametri di moderazione. È possibile creare elenchi di account da bloccare che possono essere condivisi e, ad esempio, silenziare le risposte in una conversazione per tutti.

Cos’è Threads e a cosa serve

Threads è l’ambizioso social network lanciato da Meta (società madre di Facebook e Instagram) a luglio 2023 come app companion di Instagram, sfruttando la sua massiccia base di utenti esistenti per creare un’engagement immediato. Sebbene Threads e Bluesky condividano un certo DNA con X, hanno intrapreso percorsi distinti nel loro percorso di crescita. Threads si basa sull’infrastruttura e sulla comunità consolidata di Instagram, mentre Bluesky abbraccia un approccio open-source e decentralizzato attraverso il suo protocollo AT (Authenticated Transfer).

Threads risulta subito familiare agli utenti di Instagram, grazie alla sua interfaccia pulita e minimalista e all’esperienza d’uso fluida. L’app enfatizza i contenuti visivi e mantiene l’estetica raffinata di Instagram. I post possono essere lunghi fino a 500 caratteri e supportano più immagini, video e link.

Il feed algoritmico di Threads dà priorità ai contenuti degli account che si seguono e ai post che Meta ritiene interessanti in base alla propria attività su Instagram. Al momento non esiste un’opzione per un feed cronologico, cosa che molti utenti trovano frustrante.

Threads o Bluesky? Quale piattaforma scegliere dopo X

Anche se Bluesky è principalmente una copia di X e di altre piattaforme di questo tipo, il social network offre comunque una serie di caratteristiche speciali che lo distinguono dal resto.

La più interessante è senza dubbio la possibilità di creare “starter kit“, elenchi di diversi account sotto un determinato tema (Cucina senza glutine, per esempio). Questi kit facilitano la ricerca rapida di account da seguire, il che è molto apprezzato.

Inoltre, la piattaforma è attualmente priva di pubblicità. L’amministratore delegato dell’azienda, Jay Graber, ha dichiarato più volte in alcune interviste di non volerne. Invece, potrebbe essere monetizzata attraverso il lancio di nuove funzionalità a pagamento. Inoltre, proprio recentemente Bluesky ha dichiarato che non utilizzerà i contenuti degli utenti per addestrare l’AI.

L’altra grande differenza tra Bluesky e X è la sua struttura decentralizzata, almeno in teoria. La tecnologia alla base del social network, il protocollo Authenticated Transfer (AT), è progettata per consentire ad altre aziende o sviluppatori di lanciare social network compatibili con Bluesky e agli utenti di trasferire i propri dati e contatti su queste nuove piattaforme. In pratica, però, Bluesky si basa su un server centrale gestito dall’azienda stessa e questa apertura non è ancora possibile. Resta quindi da vedere se e come questa decentralizzazione si concretizzerà nei prossimi mesi e anni.

Threads contrattacca con i feed personalizzati

Di fronte alla “minaccia” di Bluesky, Threads non ha alcuna intenzione di rimanere indietro. Mark Zuckerberg ha appena annunciato la sperimentazione di feed personalizzati su Threads. L’idea? Consentire agli utenti di creare i propri feed sulla base di argomenti o profili di loro interesse. Si tratta di una funzione che ricorda molto da vicino quella che ha fatto il successo di Bluesky…

In concreto, su Threads sarà presto possibile:

Cercare un argomento, quindi creare una discussione dedicata con un solo clic;

Aggiungere profili specifici a una discussione visitando la loro pagina;

Passare facilmente da una discussione all’altra dalla schermata iniziale.

Tuttavia, a differenza di Bluesky, per il momento la personalizzazione rimane limitata su Threads. Non è possibile creare algoritmi personalizzati o gestire la moderazione. Soprattutto, le discussioni personalizzate non sono ancora molto visibili o accessibili all’interno dell’interfaccia.

Qual è la piattaforma migliore?

La risposta è dipende! Bluesky potrebbe essere la scelta migliore se:

Si ha a cuore la privacy e la trasparenza dei dati;

Si desidera un maggiore controllo sulla propria home page e sui feed;

Si prediligono comunità più piccole e mirate;

Si è interessati al social networking decentralizzato.

D’altra parte, Threads potrebbe essere più adatto se:

Si è già attivi su Instagram;

Si apprezza la condivisione di contenuti tra le due piattaforme (Instagram e Threads);

Si vuole raggiungere un pubblico più ampio e mainstream;

Si preferisce un’esperienza d’uso familiare.

Entrambe le piattaforme continuano a migliorarsi giorno dopo giorno, aggiungendo nuove funzioni.

Cosa riserva il futuro ai social network?

Una cosa è certa: la personalizzazione è un must per le piattaforme social di domani. La maggior parte degli utenti, infatti, vuole avere un maggiore controllo sulla propria esperienza, e la personalizzazione è un fattore chiave per il coinvolgimento.

In quest’ottica, nuovi approcci radicali come quello di Bluesky sembrano essere più adatti rispetto ai timidi aggiustamenti di colossi come Threads. Ma questa battaglia è appena iniziata. Come si dice in questi casi: “Stay tuned!”.