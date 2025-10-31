Threads, si può approvare ogni risposta, più controllo sui commenti

Threads continua a sfornare funzionalità nuove a un ritmo che farebbe venire il fiatone a chiunque. Poco dopo aver lanciato le community e i “post fantasma” che scompaiono nel nulla, l’app ha introdotto strumenti che danno agli utenti un controllo maggiore sulle conversazioni che avvengono sotto i loro post.

Threads lancia l’approvazione delle risposte e nuovi filtri per le attività

L’approvazione delle risposte funziona in modo molto semplice. L’utente decide quali risposte appariranno sui suoi post, prima che chiunque altro possa vederle. Threads già offriva strumenti per limitare le risposte alle persone che si seguono, ai follower o a chi si menziona. Ma la nuova funzione è diversa, permette di mantenere le conversazioni aperte a tutti senza subire le conseguenze tipiche di discussioni che vanno fuori tema, diventano tossiche, o vengono invase da troll con troppo tempo libero.

Meta spiega che questi strumenti aiuteranno a impostare il tono della conversazione e offriranno agli utenti una scelta più ampia. Il potere resta nelle mani di chi pubblica il post, non di chi risponde. E questo è un bel cambio di rotta rispetto a come funzionano tradizionalmente i social. Su X, Facebook o Instagram, una volta che si pubblica qualcosa e si permettono le risposte, il caos è democratico, chiunque può dire qualsiasi cosa (nei limiti delle policy della piattaforma). Si può solo cancellare a posteriori o bloccare utenti specifici. Qui invece si fa da moderatori preventivi, approvando o rifiutando i commenti prima ancora che diventino visibili.

È censura? Tecnicamente sì, ma è censura del proprio spazio personale, che è diverso dalla censura di una piattaforma che decide cosa può o non può essere detto. È più simile a decidere chi invitare a casa propria per cena che a controllare cosa le persone possono dire in pubblico.

Nuovi filtri per il feed attività

Oltre all’approvazione delle risposte, Threads sta lanciando nuovi filtri per il feed delle attività. Si potranno visualizzare più facilmente le risposte delle persone che si seguono o quelle che includono menzioni. Questi si aggiungono ad altre opzioni già esistenti come Verificato, Citazioni, Ripubblicazioni e altro ancora.

Durante la conference call sui risultati del terzo trimestre di questa settimana, Meta ha rivelato che Threads ha raggiunto 150 milioni di utenti attivi giornalieri. Un salto rispetto agli oltre 100 milioni di dicembre 2024. Ad agosto, l’azienda aveva dichiarato che la rete aveva superato i 400 milioni di utenti attivi mensili.

Sono numeri impressionanti per una piattaforma che ha poco più di un anno di vita. Threads è cresciuto rapidamente cavalcando l’onda del malcontento verso X e sfruttando l’enorme base utenti di Instagram per dare un boost iniziale. Non è ancora ai livelli di X in termini di utenti totali, ma la traiettoria è chiara, c’è appetito per un’alternativa, e Meta sta facendo tutto il possibile per attirare sempre più utenti.

Per ora, Threads continua a crescere, aggiungere funzioni, e cercare di convincere il mondo che c’è spazio per un altro gigante dei social network. Con 150 milioni di utenti giornalieri e una roadmap piena di novità, l’esperimento Meta sembra essere sulla strada giusta. Almeno per ora.