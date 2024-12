Threads, arriva l'analisi delle performance dei post

Finalmente Threads ha deciso di svecchiare la sua funzione “Insights”. Prima dava solo un’idea generale delle performance dei post, ora invece mostra le statistiche per ogni singolo contenuto che si pubblica. Si potrà vedere quante persone hanno visto, messo mi piace e commentato ogni post, e persino i nuovi follower guadagnati grazie a ciascuno di essi.

Threads consente di vedere il rendimento dei post

Ma le sorprese non finiscono qui. Threads permette anche di ordinare i post in base alle visualizzazioni, ai like e alle risposte, dal più popolare al meno apprezzato. Così si capisce subito quali contenuti hanno fatto centro e quali invece hanno fatto flop.

Perché questo cambio di rotta improvviso? Semplice, Threads deve vedersela con la concorrenza agguerrita di Bluesky, che ha appena superato i 20 milioni di utenti. Ecco perché nelle ultime settimane Meta ha sfornato una serie di novità per Threads: l’integrazione con il Fediverso, la ricerca avanzata, feed personalizzati e riassunti delle tendenze generati dall’intelligenza artificiale.

Una mossa per restare al passo con Bluesky, la battaglia per gli utenti attivi si fa dura

Certo, Threads può ancora contare su una solida base di 275 milioni di utenti attivi al mese. Ma il social di Jack Dorsey gli sta col fiato sul collo per quanto riguarda gli utenti attivi giornalieri. Soprattutto dopo che Elon Musk ha trasformato X in un megafono per la campagna elettorale di Donald Trump, spingendo molti utenti a scappare a gambe levate in cerca di alternative più moderate come Bluesky.

Insomma, Threads non può permettersi di dormire sugli allori. Deve continuare a innovare e a coccolare i suoi utenti, altrimenti il rischio è che volino verso lidi più accoglienti. E chissà, magari queste nuove metriche potrebbero essere proprio la mossa giusta per tenerli incollati alla piattaforma.