Threads consente di seguire i profili di altri server del Fediverso

Threads, il rivale di X targato Meta, ha appena ricevuto un aggiornamento che spalanca le porte al Fediverso, noto anche come “open social web”. Questa galassia comprende servizi come Flipboard, il più celebre Mastodon, Pixelfed e PeerTube. Ad annunciarlo, è stato lo stesso Mark Zuckerberg.

Gli utenti di Threads possono ora seguire profili ospitati su altri server del Fediverso. Basta aver messo “mi piace”, seguito o risposto a profili “federati” su Threads.

Threads si integra con Mastodon e gli altri server del Fediverso

Basta fare un giro su Threads e fermarsi sul profilo di qualcuno. Da questo momento in poi, si vedranno tutti i suoi post pubblicati su altri server. E non solo: si riceverà una notifica su Threads ogni volta che quel profilo condivide qualcosa sul suo server d’origine.

Questo update fa parte degli sforzi continui di Meta per rendere Threads completamente interoperabile. Già da ottobre, chi ha collegato il proprio account al Fediverso può vedere follower e “mi piace” provenienti da altri server. In realtà, La possibilità di connettere il proprio account Threads al Fediverso esiste già da marzo. Con quest’ultimo aggiornamento, Meta compie un altro passo importante verso una piattaforma aperta e interconnessa.

Cos’è il Fediverso?

Come promemoria, il Fediverso è una rete decentralizzata di server indipendenti che comunicano tra loro usando protocolli aperti e standard. È una sorta di “galassia” di social network e piattaforme interconnesse, ma gestite in modo autonomo. Anche Bluesky fa parte del Fediverso, ma diversamente da Mastodon che si basa sul protocollo AT, la piattaforma di di di Jack Dorsey si basa sul protocollo ActivityPub.