Threads: arrivano i video in orizzontale

Threads, ha da poco ricevuto un interessante aggiornamento che di certo saprà fare la gioia di molti utenti: il supporto per i video in modalità orizzontale (landscape). Chiariamoci, no si tratta della “svolta della vita”, ma di certo costituisce una new entry molto apprezzata, che semplifica la fruizione dei contenuti disponibili sulla piattaforma e ne rende nettamente più gradevole l’impiego.

Threads: video in modalità landscape

Fino a questo momento, l’app non ruotava per adattarsi ai video in formato orizzontale, costringendo gli utenti a una visione dei contenuti decisamente scomoda. Con l’ultimo aggiornamento, però, cambia tutto e Threads si allinea ora alla perfezione con le altre piattaforme social, consentendo pertanto di guardare i filmati condivisi in modalità landscape, andando a sfruttare in maniera completa il display del dispositivo in uso. Insomma, un cambiamento minimo, ma essenziale.

La notizia è stata confermata delle score ore direttamente dal team di Threads e riferita dalla redazione di 9to5Mac, dopo che alcuni utenti hanno iniziato a notare e segnalare il cambiamento utilizzando l’app del servizio.

Da tenere presente che recentemente Meta ha annunciato che inizierà a mostrare annunci agli utenti su Threads a partire dal prossimo anno. La mossa è il risultato della significativa crescita della piattaforma da quando è stata lanciata: Threads, infatti, conta oltre 200 milioni di utenti attivi mensili. L’introduzione di annunci su Thread richiederà un po’ di adattamento per gli utenti “comuni”, ma la cosa non dovrebbe destare particolare preoccupazione, visto e considerato che altre piattaforme social hanno incluso annunci per anni.