Threads: scelta del feed predefinito e altre novità

Meta ha annunciato interessanti novità per Threads, tra cui la possibilità di scegliere il feed predefinito da mostrare all’avvio dell’app. Gli utenti possono aggiungere gli argomenti preferiti nella biografia, consentire di rispondere solo ai follower e utilizzare il nuovo media player.

Tutte le novità di Threads

La prima novità era in test da fine novembre 2024. Gli utenti possono finalmente cambiare il feed predefinito. Threads permette ora di scegliere e di mostrare all’avvio il feed Following o uno dei feed personalizzati, invece del tradizionale e caotico feed For You.

L’azienda di Menlo Park permette inoltre di aggiungere fino a dieci argomenti alla biografia, in modo da mostrare agli altri le communities e gli argomenti preferiti quando visitano il profilo. Toccando un argomento si accede direttamente alle corrispondenti conversazioni.

Quando l’utente inizia a scrivere un post, Threads suggerirà di aggiungere un argomento di tendenza o uno correlato ai precedenti post. Meta ha ridisegnato anche l’etichetta degli argomenti per renderla più visibile nei post mostrati nel feed For You. I post con argomenti “taggati” ricevono più visite di quelli senza etichetta.

Da novembre è possibile limitare le citazioni e le risposte agli utenti seguiti e a quelli menzionati. Ora è presente anche l’opzione “Solo follower“. Meta ha inoltre aggiornato il media player integrato. Ci sono nuovi pulsanti (play, pausa, salta) e una barra che indica l’avanzamento della riproduzione, consentendo di andare facilmente avanti e indietro nei video.

Infine, l’azienda di Menlo Park ha rimosso le restrizioni introdotte nel 2021 e ora gli utenti vedranno più contenuti politici, come anticipato da Mark Zuckerberg all’inizio di gennaio.