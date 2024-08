Threads: test per i post che scompaiono dopo 24 ore

I primi indizi erano stati scoperti a metà agosto. Ieri sera è arrivata la conferma ufficiale di un portavoce di Meta. Su Threads sono stati avviati i test per i post effimeri, ovvero post che scompaiono alla scadenza di un timer impostato dall’utente. La funzionalità dovrebbe essere simile a quella introdotta da Twitter a fine 2020 e successivamente rimossa.

Post e risposte svaniscono dopo 24 ore

I primi indizi erano stati scoperti a fine giugno dal noto sviluppatore e reverse engineer Alessandro Paluzzi. Nella finestra di composizione del post (in basso a destra) è stato aggiunto il pulsante che indica la durata di 24 ore. Nella parte superiore è scritto:

Il tuo post è tutte le risposte verranno automaticamente cancellati dopo 24 ore e rimossi dal tuo profilo.

Chris Messina (inventore dell’hashtag) ha trovato diversi riferimenti nel codice dell’app iOS, tra cui l’avviso che il post effimero non verrà condiviso nel fediverso (ad esempio su Mastodon), in quanto non è possibile eliminare i post pubblicati su altre piattaforme.

Paluzzi ha pubblicato un post effimero nel weekend. Quando l’utente tocca il pulsante per scrivere una risposta vedrà il tempo rimanente. Nella parte superiore è scritto:

Questo thread e tutte le risposte scompariranno al termine del conto alla rovescia.

Un portavoce di Meta ha confermato l’avvio dei test per un numero limitato di utenti. Se la funzionalità sarà disponibile a tutti, Threads diventerà l’unico social network che offre i post effimeri. Twitter aveva introdotto Fleets il 17 novembre 2020, ma la funzionalità è stata rimossa il 3 agosto 2021 per scarso utilizzo.

Dal 15 agosto sono disponibili varie novità per la versione web, tra cui dati statistici (Insights) e la possibilità di salvare fino a 200 bozze. La scorsa settimana è stato invece introdotto il cross-posting con Facebook e Instagram.