Ti serve una carta di credito? Con Conto Corrente Arancio Più è gratis

Come trovare una carta di credito che metta insieme risparmio e flessibilità? Aprendo Conto Corrente Arancio Più, che mette a disposizione la famosa Mastercard Gold senza quota annuale. Insomma, è gratuita. Questo conto online è vantaggioso perché offre una gamma di servizi a costo zero.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più con carta di credito gratuita

Tra i principali vantaggi del Conto Corrente Arancio Più, la possibilità di azzerare il canone mensile di 5 euro accreditando lo stipendio o la pensione. Ecco altri vantaggi importanti:

Mastercard Gold : inclusa a canone zero, puoi personalizzare il PIN, rateizzare le spese con Pagoflex e sfruttare Mastercard Fast Track per saltare la coda in aeroporto.

: inclusa a canone zero, puoi personalizzare il PIN, rateizzare le spese con e sfruttare per saltare la coda in aeroporto. Carta di Debito Mastercard : per prelevare contante e fare acquisti senza commissioni.

: per prelevare contante e fare acquisti senza commissioni. Bonifici gratuiti : anche quelli istantanei.

: anche quelli istantanei. Zero spese per i bollettini: il pagamento di F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA è privo di costi.

Aprire il Conto Corrente Arancio Più è semplice. La procedura è completamente digitale e con poca burocrazia. I passaggi sono tre:

vai sul sito e clicca su “Apri Conto Corrente Arancio”;

scegli la versione del conto e le carte di pagamento che desideri;

attiva il conto con un bonifico iniziale.

Usa la SPID per l’identificazione, così avverrà più velocemente. Potrai gestire il tuo conto e le carte direttamente dall’app, con la comodità di bloccare la carta in caso di necessità e monitorare ogni spesa con notifiche push in tempo reale. Adesso hai la carta di credito gratuita che volevi. Per ulteriori dettagli e per conoscere l’offerta completa del Conto Corrente Arancio, visita il sito ufficiale di ING cliccando sul bottone qui sotto.