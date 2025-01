TikTok Live: contenuti vietati e riciclaggio

L’ennesima denuncia contro l’azienda cinese evidenzia la pericolosità del social network. Secondo il Procuratore Generale dello Utah, TikTok Live permette ai minori di trasmettere video di natura sessuale in cambio di regali digitali. Il servizio verrebbe inoltre sfruttato per il riciclaggio di denaro usato per vendere droga e commettere altri crimini.

Project Meramec e Jupiter

La denuncia è stata presentata a giugno 2024, ma ora è possibile conoscere maggiori dettagli perché alcune parti del testo non sono più oscurate. Nella denuncia viene citata l’indagine di Forbes di aprile 2022. I giornalisti avevano scoperto che TikTok Live viene usato come uno strip club virtuale.

L’accesso è vietato ai minori di 18 anni, ma la verifica dell’età può essere facilmente aggirata. Molti minorenni si spogliano per ricevere monete digitali dagli adulti, successivamente convertite in soldi reali. Un’indagine interna avviata da TikTok, denominata Project Meramac, ha confermato che il controllo dell’età non è efficace e che migliaia di minori pubblicano video in diretta.

L’azienda cinese non ha fatto nulla per bloccare questi contenuti perché ottiene enormi profitti. Un’altra indagine interna, denominata Project Jupiter, ha invece confermato che TikTok Live permette ai criminali di riciclare denaro attraverso le monete digitali. L’algoritmo assegna una maggiore visibilità ai video che ricevono i regali virtuali.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato:

Questa causa ignora il numero di misure proattive che TikTok ha implementato volontariamente per supportare la sicurezza e il benessere della comunità. Invece, la denuncia seleziona citazioni fuorvianti e documenti obsoleti e li presenta fuori contesto, il che distorce il nostro impegno per la sicurezza della nostra comunità.

TikTok ha ricevuto molte denunce per la violazione della privacy dei minori e per aver danneggiato la loro salute mentale. Apple aveva chiesto di aumentare a 17 anni l’età minima per usare l’app. La Commissione europea ha avviato un’indagine a fine febbraio 2024.

Entro il 19 gennaio 2025, ByteDance dovrebbe vendere TikTok ad un’azienda non cinese, ma Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere l’applicazione della legge. Il ban è stato invece imposto in Albania per un anno. TikTok ha ricevuto una sanzione di 10 milioni di dollari in Venezuela per non aver impedito la diffusione delle challenge virali.