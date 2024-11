TikTok: machine learning per scoprire l'età

Durante l’European Safety Forum, TikTok ha annunciato alcune novità per garantire una maggiore sicurezza ai minorenni. L’azienda cinese utilizzerà il machine learning per individuare e rimuovere gli account aperti dagli utenti con età inferiore a 13 anni. Simili tool verranno sfruttati da Meta su Instagram.

Verifica dell’età più efficace?

Quando l’utente effettua la registrazione a TikTok deve indicare la data di nascita. Si tratta in pratica di un’autocertificazione. L’iscrizione è teoricamente vietata ai minori di 13 anni, ma è sufficiente inserire una data di nascita fasulla per accedere al social network. L’algoritmo dei suggerimenti potrebbe quindi mostrare contenuti inappropriati. La Commissione europea ha avviato un’indagine sulla scarsa efficacia degli strumenti di verifica dell’età.

L’azienda cinese usa vari metodi per scoprire i “bugiardi”. Ogni mese vengono rimossi oltre 6 milioni di account nel mondo. La verifica dell’età non è semplice da implementare, in quanto alcune soluzioni potrebbero avere un impatto negativo sulla privacy. TikTok ha avviato lo sviluppo di una tecnologia che sfrutta il machine learning per scoprire gli account aperti da utenti con meno di 13 anni.

Quando vengono individuati, un team di moderatori effettuerà un successivo controllo ed eventualmente rimuoverà l’account. Gli utenti potranno presentare appello, se l’account è stato rimosso per errore (l’utente dovrà dimostrare di avere più di 13 anni).

Il governo australiano vuole impedire l’accesso ai social media ai minori di 16 anni, ma prima deve essere trovato un sistema efficace per la verifica dell’età. Secondo Meta, questo compito dovrebbe spettare alle aziende che offrono gli app store (Apple e Google).