TikTok: Trump ridurrà i dazi in caso di vendita

Donald Trump ha dichiarato che sarebbe disposto a ridurre i dazi sulle importazioni, se la Cina faciliterà la vendita di TikTok. Il governo cinese deve infatti approvare la transazione, come previsto da una legge locale. Il Presidente degli Stati Uniti potrebbe anche prorogare la scadenza, ma tre senatori democratici hanno evidenziato che la procedura corretta passa dal Congresso.

Sconti sui dazi in cambio del via libera

Come è noto, Trump ha firmato un ordine esecutivo per concedere a ByteDance altri 75 giorni di tempo. L’azienda cinese deve quindi vendere TikTok entro il prossimo 5 aprile. Tra quelle confermate ci sono le offerte di due consorzi, Perplexity e Oracle.

Se non verrà effettuata la vendita entro il 5 aprile, l’accesso al social network verrà nuovamente oscurato e l’app dovrà essere rimossa dagli store di Apple e Google. Trump potrebbe però firmare un altro ordine esecutivo per prorogare la scadenza. Come hanno evidenziato tre senatori democratici, l’unica soluzione legale è approvare una legge al Congresso.

Trump vuole ottenere il via libera dal governo cinese con un “ricatto”. Se non ostacolerà la vendita di TikTok riceverà uno sconto sui dazi. Dallo scorso 4 marzo, gli Stati Uniti applicano un’aliquota del 20% su tutti i beni importati dalla Cina.

Secondo Reuters, la Casa Bianca ha avviato colloqui con alcuni investitori per mettere a punto un piano che prevede di ridurre la quota di ByteDance sotto il 20%. La legge approvata a fine aprile 2024 (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) obbliga però l’azienda cinese ad un disinvestimento completo.