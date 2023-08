TIM continua espansione rete 5G: arriva in altre 3 città

Lo scorso mese TIM ha allungato considerevolmente la lista dei comuni supportati dal 5G in Italia grazie ai continui lavori in 14 regioni. L’espansione della rete mobile di quinta generazione è essenziale e, nonostante l’alt del Governo sul rialzo dei limiti elettromagnetici, le operazioni devono proseguire. L’ultimo passo è minimo, ma molto importante in quanto riguarda tre città chiave del Belpaese, la cui copertura per le rispettive zone interessa un numero non indifferente di cittadini.

TIM espande il 5G in altre 3 città chiave

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, i tre comuni introdotti in queste ore dall’operatore italiano sono Teramo, in Abruzzo; Aosta, in Valle d’Aosta; e Vicenza, in Veneto. Nei rispettivi comuni ora la rete di quinta generazione permette ai dispositivi compatibili di raggiungere una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload, ovviamente a patto che l’offerta telefonica comprenda un piano 5G.

Ci teniamo a specificare che la rete 5G in questione potrebbe non raggiungere l’intero territorio comunale, e che il sistema utilizzato da TIM richiede l’appoggio agli apparati esistenti del 4G; ergo, non si tratta di uno standard completamente autonomo pronto a sfruttare in toto le caratteristiche del 5G. Tuttavia, differisce al contempo dal DSS (Dynamic Spectrum Sharing) offerto da altri operatori, in quanto consente il raggiungimento di velocità di download e upload più elevate.

