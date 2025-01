Tim Cook dona un milione di dollari a Trump

Un altro CEO è salito sul carro del vincitore. Secondo Axios, Tim Cook ha personalmente donato un milione di dollari al fondo istituito per coprire le spese degli eventi previsti durante il giorno di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca (20 gennaio 2025). Tra i due c’è stato sempre un buon rapporto, ma l’appoggio del nuovo Presidente degli Stati Uniti potrebbe essere molto utile ad Apple.

Anche Tim Cook cerca un “aiutino”?

Tim Cook ha incontrato spesso Trump durante il suo primo mandato. Dopo un tour all’interno di una fabbrica ad Austin (Texas), il CEO di Apple ha regalato al Presidente un MacBook Pro da 6.000 dollari. Più recentemente ci sono stati meeting alla Trump Tower (New York) e al resort Mar-a-Lago in Florida. Cook è stato uno dei primi a pubblicare su X un messaggio di congratulazioni per la vittoria alle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024.

La donazione da un milione di dollari è arrivata direttamente da Tim Cook (quindi non da Apple), come fatto da Sam Altman (CEO di OpenAI). La stessa cifra è stata donata da Amazon e Meta. Queste ultime e Apple dovranno difendersi in tribunale dalle accuse della FTC e del Dipartimento di Giustizia.

Lo scontro in tribunale tra Apple e il Dipartimento di Giustizia si svolgerà durante il secondo mandato di Trump (il processo dovrebbe iniziare nel 2027). Forse Cook spera di ricevere un “piccolo aiuto” dal Presidente, considerato che Apple è una delle aziende che paga più tasse negli Stati Uniti.