Elon Musk contro i dazi e favorevole al libero mercato?

In base alle ultime esternazioni social sembra che Elon Musk non sia molto d’accordo con il protezionismo di Donald Trump. Dopo aver insultato l’economista Peter Navarro (consulente della Casa Bianca), l’uomo più ricco del mondo ha pubblicato su X un video di Milton Friedman (premio Nobel 1976 per l’economia), noto sostenitore del neoliberismo.

Musk contro i dazi di Trump?

Elon Musk è attualmente impegnato nella riduzione delle spese governative attraverso il DOGE (Department Of Government Efficiency), ma potrebbe lasciare l’incarico nei prossimi mesi. L’indiscrezione smentita dallo stesso Musk è stata indirettamente confermata da Donald Trump. In seguito all’annuncio dei dazi da parte del Presidente degli Stati Uniti, il “divorzio” potrebbe avvenire prima del previsto.

Durante l’intervento al congresso federale della Lega, Musk ha dichiarato che non dovrebbero esserci dazi reciproci tra Europa e Stati Uniti, ma un libero scambio di beni. Un video pubblicato questa mattina confermerebbe la sua contrarierà al protezionismo di Trump.

Il protagonista della breve clip è Milton Friedman. L’economista spiega chiaramente i vantaggi del libero mercato prendendo come esempio la produzione di una matita.

Il legno proviene da un albero tagliato nello Stato di Washington, la grafite della punta proviene da una miniera del Sud America, la gomma per cancellare proviene dalla Malesia. Migliaia di persone hanno contribuito alla realizzazione della matita. Persone che non parlano la stessa lingua e che praticano differenti religioni. Queste persone hanno lavorato insieme grazie alla magia del sistema dei prezzi. Ecco perché il libero mercato è così importante. Non solo per promuovere l’efficienza produttiva, ma anche per favorire pace e armonia tra i popoli della Terra.

Sembra quindi che Elon Musk sia contrario ai dazi. Le sue aziende (Tesla in particolare) potrebbero subire le conseguenze della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il resto del mondo.