Tinder, cambia tutto: stop a criptovalute e metaverso

A meno di un anno dal suo insediamento ai vertici dell’organigramma, Renate Nyborg lascia il ruolo di CEO in Tinder. Al momento non si conosce il nome di chi lo sostituirà. È solo uno dei cambiamenti annunciati da Match Group, parent company che controlla la piattaforma dedicata agli incontri. Gli altri interessano da vicino l’impiego delle criptovalute i progetti legati al metaverso.

CEO, criptovalute e metaverso: rivoluzione per Tinder

Entrambe le tipologie di iniziative subiscono uno stop. L’annuncio è giunto direttamente da Bernard Kim, amministratore delegato del gruppo, che in una lettera rivolta agli azionisti ha espresso il proprio disappunto per le prestazioni del servizio, non in grado di replicare i fasti del passato in termini di monetizzazione. Quella di Nyborg non è la sola testa a cadere. È stata decisa una più ampia riorganizzazione del team dirigenziale, nel tentativo di invertire la tendenza.

Si interrompe l’iniziativa legata a Tinder Coins, la valuta virtuale oggetto di un esperimento a quanto pare concluso con risultati ben al di sotto delle aspettative.

Dopo aver assistito a risultati contrastanti dai test di Tinder Coins, abbiamo deciso di fare un passo indietro e di riesaminare questo progetto, in modo da poter contribuire in modo efficace alle entrate di Tinder.

Riviste, come anticipato, anche le ambizioni legate al metaverso. La creazione di uno spazio virtuale dedicato agli incontri era stata pianificata in seguito all’acquisizione di Hyperconnect risalente al febbraio 2021. Kim fa riferimento all’incertezza che permea l’ambito, le cui potenzialità rimangono tuttavia fuori discussione secondo gli analisti.

Considerata l’incertezza sulle caratteristiche del metaverso, su cosa funzionerà e cosa no, nonché sulle sfide poste dal contesto, ho dato istruzioni al team Hyperconnect di proseguire il lavoro, senza però investire pesantemente sul metaverso in questo momento.

