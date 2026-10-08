 TivùSat: la lista canali si aggiorna anche a ottobre
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TivùSat: la lista canali si aggiorna anche a ottobre

La lista canali di TivùSat, piattaforma di intrattenimento satellitare, si aggiorna anche a ottobre: scopri tutte le novità e la numerazione.
TivùSat: la lista canali si aggiorna anche a ottobre
Entertainment
La lista canali di TivùSat, piattaforma di intrattenimento satellitare, si aggiorna anche a ottobre: scopri tutte le novità e la numerazione.
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TivùSat, la piattaforma di intrattenimento satellitare, alternativa al digitale terrestre, ha aggiornato la sua lista canali anche a ottobre. Di seguito trovi tutte le novità e la nuova numerazione.

  • 1 Rai 1 HD
  • 2 Rai 2 HD
  • 3 Rai 3 HD
  • 4 Rete 4 HD
  • 5 Canale 5 HD
  • 6 Italia 1 HD
  • 7 La7 HD
  • 8 Tv8 HD
  • 9 Nove HD
  • 10 Rai 4 HD
  • 11 Iris HD
  • 12 La 5 HD
  • 13 Rai 5 HD
  • 14 Rai Movie HD
  • 15 Rai Premium HD
  • 16 Italia 2 HD
  • 17 Mediaset Extra HD
  • 18 TV2000 HD
  • 19 Cielo HD
  • 20 Mediaset 20 HD
  • 21 Rai Sport HD
  • 22 Focus HD
  • 23 Rai Storia HD
  • 24 Rai News 24 HD
  • 25 TgCom 24 HD
  • 26 Italiana Powered by Rai
  • 27 TwentySeven HD
  • 28 Dmax HD
  • 29 La7 Cinema HD
  • 30 We Do Movies
  • 31 Real Time HD
  • 33 Food Network HD
  • 34 Cine 34 HD
  • 35 Radio Italia Tv HD
  • 36 RTL 102.5 Tv HD
  • 37 Discovery HD
  • 38 Giallo HD
  • 39 Top Crime HD
  • 40 Boing HD
  • 41 Cartoonito HD
  • 42 Rai Gulp HD
  • 43 Rai Yoyo HD
  • 47 Super! HD
  • 48 Arte HD
  • 49 Mezzo
  • 50 RDS Social TV HD
  • 51 Equ Tv HD
  • 52 ACI Sport Tv HD
  • 54 Sportitalia Solo Calcio HD
  • 55 Marcopolo Travel Tv
  • 56 HGTV HD
  • 58 Euronews Italian
  • 59 Discovery Turbo HD
  • 60 We Do Big Stories HD
  • 62 RTL 102.5 Caliente HD
  • 63 Radio Italia Live HD
  • 64 Radio Kiss Kiss Tv HD
  • 65 Radio Zeta Tv HD
  • 66 Radio Freccia Tv HD
  • 67 Radio Monte Carlo Tv HD
  • 68 Virgin Radio Tv HD
  • 69 France 24 HD English
  • 70 BBC News Europe
  • 71 Al Jazeera English HD
  • 72 TRT World HD
  • 73 NHK World HD
  • 74 Freedom
  • 75 France 24 HD Français
  • 76 Dim Tv
  • 77 Al Jazeera HD
  • 79 Sonlife Broadcasting Network
  • 81 CNBC Europe HD
  • 82 Bloomberg European Tv
  • 83 Daystar HD
  • 85 DW – Deutsche Welle HD
  • 86 Euronews HD English
  • 87 CGTN HD
  • 88 CGTN Documentary HD
  • 89 Senato Italiano HD
  • 90 Camera dei Deputati
  • 91 KBS World HD
  • 92 CCTV 4 HD
  • 94 Svoboda Tv
  • 95 Svoboda News
  • 96 Svoboda Plus
  • 97 Russia’s Future
  • 98 Belarus Tomorrow
  • 99 Gordon Live
  • 187 CGTN
  • 202 Rai Radio 2 Visual
  • 210 Rai 4K
  • 220 Museum 4K
  • 222 MyZen 4K
  • 223 Insight UHD
  • 225 TravelXP 4K
  • 230 Hot Bird 4k
  • 301 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  • 302 Rai 3 TGR Piemonte
  • 303 Rai 3 TGR Liguria
  • 304 Rai 3 TGR Lombardia
  • 305 Rai 3 TGR Veneto
  • 306 Rai 3 TGR Alto Adige
  • 307 Rai 3 TGR Trentino
  • 308 Rai Südtirol HD
  • 309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  • 310 Rai 3 TGR FVG Bis
  • 311 Rai 3 TGR Emilia Romagna
  • 312 Rai 3 TGR Toscana
  • 313 Rai 3 TGR Marche
  • 314 Rai 3 TGR Umbria
  • 315 Rai 3 TGR Lazio
  • 316 Rai 3 TGR Abruzzo
  • 317 Rai 3 TGR Molise
  • 318 Rai 3 TGR Campania
  • 319 Rai 3 TGR Puglia
  • 320 Rai 3 TGR Basilicata
  • 321 Rai 3 TGR Calabria
  • 322 Rai 3 TGR Sardegna
  • 323 Rai 3 TGR Sicilia
  • 412 Teleradio Pace HD
  • 413 Sender Neu Jerusalem
  • 420 People Tv – Rete 7 HD
  • 422 Telecupole
  • 444 Horse Tv HD
  • 445 Padre Pio Tv HD
  • 447 BeJoy Kids
  • 454 Parole di Vita
  • 500 Tivù La Guida
  • 519 TRM h24
  • 550 San Marino Rtv HD
  • 601 Rai Radio 1
  • 602 Rai Radio 2
  • 603 Rai Radio 3
  • 604 Rai Isoradio
  • 605 Rai GR Parlamento
  • 606 Rai Radio 1 Sport
  • 607 Rai Radio 3 Classica
  • 608 RDS
  • 609 DimSuono Roma
  • 610 RTL 102.5
  • 611 Radio Zeta
  • 612 Radio Freccia
  • 615 Radio 105
  • 616 Virgin Radio
  • 617 R101
  • 618 Radio Monte Carlo
  • 619 Rai Radio Südtirol
  • 620 Radio Italia s.m.i.
  • 621 M2O
  • 622 Radio Capital
  • 623 Radio DeeJay
  • 624 Radio 24
  • 625 DiscoRadio
  • 626 Radio Onda d’Urto
  • 627 Anni 60
  • 629 Radio Supersound
  • 630 Radio Margherita
  • 631 Radio Number One
  • 633 Radio Maria
  • 634 Radio Mater
  • 635 Popolare
  • 636 Rai No Name Radio
  • 637 Rai Radio Tutta Italiana
  • 638 Rai Radio Techetè
  • 639 Rai Radio Kids
  • 640 Rai Radio Live Napoli
  • 641 Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
  • 642 Rai Radio Trst A
  • 643 Radio Kiss Kiss
  • 644 Radio Sportiva
  • 645 RVS Accendi la Speranza
  • 646 Canzoni Napoletane
  • 656 RFI Francais
  • 661 Swiss Pop
  • 662 Swiss Jazz
  • 663 Swiss Classica
  • 667 DW-FM02
  • 669 DW08
  • 670 DW09
  • 701 Uninettuno University Tv
  • 815 Vatican Media Europa HD
  • 819 Videolina HD
  • 822 Tele Sardegna HD
  • 832 TvA Vicenza
  • 868 Arte In Channel HD

Pubblicato il 8 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2026
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