Top Antivirus e VPN illimitata: Norton 360 Advanced per la tua sicurezza digitale

Norton 360 Advanced offre una combinazione unica di funzionalità che garantisce sicurezza totale e privacy online. Con un potente antivirus e una VPN illimitata inclusa, questo software protegge da minacce informatiche come malware, phishing e ransomware, mascherando al contempo l’indirizzo IP e cifrando il traffico dati per una navigazione privata e sicura. E ora grazie allo sconto del 70% costa solo 3,33€ al mese: è il momento di acquistarlo.

Antivirus e VPN: il connubio perfetto di Norton 360 Advanced

La protezione contro i pericoli online inizia con il robusto sistema antivirus di Norton 360 Advanced, progettato per rilevare e bloccare virus e malware in tempo reale. Ma ciò che lo distingue è la VPN illimitata, che offre un livello superiore di privacy:

Navigazione anonima : la VPN maschera l’indirizzo IP, impedendo a terzi di tracciare le attività online;

: la VPN maschera l’indirizzo IP, impedendo a terzi di tracciare le attività online; Sicurezza nelle reti pubbliche : ideale per chi si connette spesso a Wi-Fi pubblici, riducendo i rischi di intercettazioni;

: ideale per chi si connette spesso a Wi-Fi pubblici, riducendo i rischi di intercettazioni; Accesso a contenuti globali: supera le restrizioni geografiche per accedere a contenuti bloccati in determinate aree.

Oltre alla protezione antivirus e alla VPN, Norton 360 Advanced include numerose altre funzionalità per una difesa a 360 gradi. Tra queste, il monitoraggio del dark web, che ti avvisa se informazioni personali come email o numeri di carte di credito finiscono nel dark web. Non mancano il parental control, uno strumento avanzato per monitorare e gestire le attività online dei più piccoli, e il password manager, un tool sicuro per la gestione delle credenziali di accesso.

Da menzionare anche i 200 GB di spazio backup nel cloud, per salvare documenti importanti, proteggendoli da attacchi ransomware o guasti hardware.

Norton 360 Advanced non si limita a proteggere il dispositivo, ma crea una barriera solida contro ogni possibile minaccia, garantendo al contempo la privacy degli utenti in ogni momento. Visita il sito ufficiale di Norton per scoprire l’offerta e iniziare a proteggere la tua vita digitale.