Tot: la soluzione all-in-one che semplifica la gestione finanziaria aziendale

Tot è una soluzione all-inclusive pensata per semplifica la gestione finanziari delle aziende. Questo conto business offre un ampio ventaglio di servizi finanziari e amministrativi in un unico pacchetto conveniente che include:

Servizi di pagamento

Il conto aziendale Tot supporta bonifici SEPA online (anche istantanei) con invii singoli fino a 250.000 Euro, pagamenti SDD (Sepa Direct Debit) per la gestione di finanziamenti e utenze, pagamenti online dei modelli F24, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24 al commercialista, pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite pagoPA e pagamenti tramite RiBa.

Carta di credito Visa business

La carta di credito Visa Business di Tot è accettata in tutto il mondo e consente di effettuare acquisti sia online che offline, anche in modalità contactless e integra i servizi di pagamento mobile come Google Pay e Apple Pay. La carta è dotata di avanzati sistemi di sicurezza. Inoltre, è possibile richiedere l’attivazione di un plafond di credito, che permette di estendere i termini di pagamento fino a 60 giorni, senza interessi.

Gestione fatture semplificata

Tot permette di semplificare la gestione amministrativa delle fatture. È possibile importare automaticamente le fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un click dal conto Tot.

Semplificazione della gestione amministrativa

Tot mette a disposizione anche una serie di strumenti per un controllo preciso e in tempo reale delle fatture, dello stato della cassa e dei pagamenti, sia presenti che futuri, permettendo di operare in armonia con gli strumenti di fatturazione che già si utilizzano.

Apertura Rapida e Facile

Il conto di Tot è disponibile in versione Essential (7€/ mese) e Professional (15€/mese) con la possibilità di tariffe ridotte per sottoscrizioni annuali. La procedura di apertura del conto aziendale con Tot è completamente digitale.

Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.