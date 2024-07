Tot: tutti i vantaggi del conto aziendale di Banca Sella

Se la tua PMI ha bisogno di un input gestionale, il conto aziendale di Banca Sella chiamato Tot è la soluzione da considerare. Non è solo il conto corrente che fa per te, ma è anche la chiave per una gestione del denaro efficiente e avanzata. Con questo conto, puoi salutare il vecchio modo di amministrare entrate e uscite e dare il benvenuto a un sistema progettato per rendere tutto più semplice. Cerchiamo di essere onesti, chi non desidera tre mesi di piano PLUS gratuito aprendo il conto Tot?

Tot: il conto aziendale di Banca Sella su misura per te

Facciamo un rapido riepilogo dei vantaggi. L’apertura del conto Tot è veloce e sarà subito operativo con l’IBAN italiano e la carta Visa Business inclusa. Avrai anche a disposizione la gestione senza intoppi di bonifici SEPA, SDD e pagamenti F24, pagoPA e Ri.Ba. Questi servizi non prevedono commissioni aggiuntive, il che è già un gran vantaggio. Adesso, il piano PLUS è tuo, con tutte le sue funzionalità, a zero euro per i primi tre mesi.

Questo strumento è pensato per chiunque voglia tenere il polso della propria azienda, senza stress. Con un solo canone mensile, ecco che avrai tutto quanto serve per far funzionare la tua impresa come un’orchestra ben accordata. Perché perdere tempo quando puoi avere un conto business completo di tutto? Tutto questo grazie alla partnership con Banca Sella, la più grande banca privata italiana. Una garanzia aggiuntiva? Il tuo denaro è protetto fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non dimentichiamo la sicurezza delle operazioni bancarie, che è garantita da un’infrastruttura in grado di gestire milioni di transazioni al giorno. Il codice IBAN italiano, inoltre, ti permette di manovrare con facilità deleghe F24, che puoi pagare tu stesso o lasciare che lo faccia il commercialista. Insomma, questo conto aziendale di Banca Sella un vero affare!