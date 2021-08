TP-Link, mesh è meglio: -35% sul kit Deco

Anche TP-Link ha una soluzione propria nel mondo delle reti mesh: si tratta dell'elegante linea “Deco“, che in queste ore il gruppo porta su Amazon con un prezzo tagliato del 35% per rendere quanto più appetibili i piccoli cilindri bianchi del gruppo.

TP-Link, soluzione mesh

Piccoli, ma efficienti. Con il kit AX1800 da tre unità si possono coprire fino a 500 metri quadri su più piani, potendo così dare massima copertura ad una intera casa, superando ogni ostacolo e gestendo al meglio le connessioni. La rete mesh con Wifi 6 può garantire infatti massima rapidità e massima stabilità del collegamento, riuscendo a gestire fino a ben 150 dispositivi connessi.

Se il numero può sembrare ampio, c'è da considerare come in una smart home possano esserci molti piccoli device IoT che richiedono una connessione: lampadine smart, prese smart, elettrodomestici e altro ancora si sommano a smartphone, tablet, laptop, computer, televisioni, speaker intelligenti e quanti altri strumenti che traggono dalla connettività la propria forza. Solo una efficiente rete mesh è in grado di gestire al meglio sistemi simili, soprattutto su grandi superfici o in situazioni rese complesse da muri e ostacoli.

TP-Link Deco X20 Dual Band AX1800 è disponibile (solo per poche ore!) su Amazon al prezzo di 259,90 euro, con ben 139,10 euro di risparmio grazie all'offerta extra di oggi. A questo prezzo si tratta di uno dei sistemi mesh in assoluto più convenienti, tanto che il kit da 3 arriva a costare quanto quello da 2 unità e copre una superficie ben superiore.