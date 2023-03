Con Trade Republic investire in crypto è ancora più conveniente

Con Trade Republic è facile e divertente investire in criptovalute, azioni, ETF e derivati. Oggi è anche più conveniente. Questo grazie al programma che ti garantisce un interesse annuo del 2% sulla tua liquidità. Apri subito un conto gratuito su questo exchange.

Costruirai il tuo portafoglio con un’unica applicazione intuitiva e ricca di funzionalità. Potrai generare utili con il trading ricorrente o investire long term grazie ai piani di investimento programmati e regolari. Apprezzata da molti utenti, su Trustpilot ha un punteggio di 4,1.

Uno degli aspetti più interessanti è che Trade Republic ti offre il 2% di interesse annuo sulla liquidità del tuo conto. Rispetto ad altre iniziative simili di banche e finanziarie, questa non implica vincoli e l’interesse maturato ti viene pagato mensilmente.

Potrai prelevare e depositare in qualsiasi momento, fino a un deposito massimo di 50.000 euro. Accedi a oltre 4.600 piani di risparmio gratuiti grazie a questa soluzione vincente che è molto più di un ottimo exchange.

Trade Republic: tante funzionalità in un’unica app

Aprendo un conto con Trade Republic gratis ottieni un mare di opportunità tutte disponibili nella sua app pluripremiata. Intuitiva e immediata nell’utilizzo, offre tantissime funzionalità molto pratiche per gestire al meglio i tuoi risparmi e le tue finanze.

Oltre ai piani di risparmio gratuiti puoi acquistare 10.100 azioni ed ETF. Investi nei tuoi brand preferiti o scegli temi specifici come gli e-sport, il metaverso o la sostenibilità. Con un tap selezioni l’azione o l’ETF che vuoi acquistare scegliendo poi l’importo da investire.

Poi spendere soltanto 1 euro. E questo anche con le 51 criptovalute disponibili come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Avalanche e molte altre ancora. Negoziabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono custodite e regolamentate in Germania. Ovviamente non mancano nemmeno i derivati.

Cosa stai aspettando? Inizia oggi stesso a far fruttare la tua liquidità con Trade Republic. Ti aspetta un interesse annuo del 2%. Apri subito il tuo conto e inizia a investire anche da appena 1 euro.

