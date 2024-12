Traduzione live su Copilot+ PC con chip AMD e Intel

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova versione preliminare di Windows 11 24H2. Gli iscritti al programma Insider possono scaricare la build 26120.2705 (KB5050636) rilasciata nel canale Dev per i Copilot+ PC con processori AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V. Include una sola novità, ovvero la traduzione in tempo reale con sottotitoli.

Traduzione live di qualsiasi audio

Dall’inizio del mese è possibile testare alcune funzionalità AI di Windows 11 24H2, tra cui la discussa Recall, anche sui Copilot+ PC con processori Intel e AMD. La build 26120.2705 (KB5050636) aggiunge un’altra funzionalità, finora esclusiva dei Copilot+ PC con chip Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm.

Combina la traduzione in tempo reale con la visualizzazione dei sottotitoli. Questi ultimi sono disponibili da Windows 11 22H2, ma la traduzione è supportata solo dai Copilot+ PC. È possibile tradurre video registrati o in diretta, ad esempio su YouTube o durante una videoconferenza. Se l’audio è nelle oltre 44 lingue supportate (c’è anche l’italiano), Windows 11 mostrerà i sottotitoli in inglese.

L’elaborazione avviene esclusivamente sul dispositivo, quindi non è inviato nulla ai server di Microsoft. L’utente deve infatti scaricare il pacchetto della lingua per il riconoscimento vocale. Le varie opzioni sono accessibili in Impostazioni > Accessibilità > Sottotitoli .

Microsoft ha inoltre migliorato la funzionalità sui Copilot+ PC con chip Qualcomm. È ora possibile visualizzare i sottotitoli anche in cinese semplificato. Tutte le altre novità sono identiche a quelle disponibili con la build 26120.2702 (KB5048761).