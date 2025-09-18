Tre anni di prigione per il fondatore di BreachForums

Conor Brian Fitzpatrick, fondatore del famigerato BreachForums, è stato condannato a tre anni di prigione per accesso abusivo a dispositivi informatici, possesso di materiale pedopornografico e violazione delle condizioni della libertà vigilata. Questa è la sentenza emessa dai giudizi del tribunale di appello in seguito al ricorso presentato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Cybercriminale impenitente

BreachFormus è stato aperto a marzo 2022 in seguito alla chiusura di RaidForums (smantellato un mese prima dall’FBI). Il suo fondatore e amministratore era noto come Pompompurin. In seguito al suo arresto avvenuto il 15 marzo 2023 è stato divulgato il vero nome: Conor Brian Fitzpatrick di Peekskill (New York), all’epoca 21enne. Dopo aver ammesso la sua colpevolezza era stato rilasciato su cauzione (300.000 dollari) e doveva rispettare determinati divieti.

Nonostante ciò, il giovane cybercriminale ha usato dispositivi non autorizzati per accedere ad Internet e una VPN per nascondere le sue attività online. Il 2 gennaio 2025 è stato quindi nuovamente arrestato. Il Dipartimento di Giustizia aveva chiesto 188 mesi di prigione, ma i giudici lo hanno condannato solo a 20 anni di libertà vigilata.

In seguito al ricorso del Dipartimento di Giustizia, il tribunale di appello ha annullato la sentenza di primo grado e condannato Fitzpatrick a tre anni di prigione e 20 anni di libertà vigilata. Solo per il possesso di materiale pedopornografico rischiava fino a 20 anni di prigione. Il cybercriminale sconterà la pena nel carcere di Danbury Low nel Connecticut.

Dopo l’arresto del fondatore, BreachForums è stato gestito da altri cybercriminali, tra cui Baphomet, ShinyHunters e IntelBroker. La versione in “chiaro” non è più online, ma quella nascosta nel dark web è ancora funzionante.