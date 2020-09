Trello down, bacheche ferme da alcune ore

Gli uffici ed i gruppi di lavoro abituati a coordinarsi grazie alle bacheche di Trello in queste ore stanno sperimentando alcune gravi difficoltà. Dapprima il sito ha iniziato a rallentare, dopodiché hanno iniziato a comparire alcuni errori, infine sono arrivate le conferme ufficiali da parte del gruppo: il sistema è fortemente rallentato e in molti casi del tutto irraggiungibile.

Trello down: lavori in corso per il ripristino

Il sito dedicato all’assistenza comunica che i tecnici stanno indagando sulle cause del problema e stanno lavorando per ripristinare Trello il più in fretta possibile. Non vengono indicate stime sul tempo necessario né viene indicata un’ipotetica causa del down, dunque al momento non è possibile ipotizzare quali possano essere i tempi di rientro alla piena operatività.

Trello spiega che non appena ci saranno aggiornamenti li pubblicherà su questa pagina. Fino ad allora chiunque facesse leva su Trello per organizzare le proprie attività dovrà cercare soluzioni di backup e sfruttare questa occasione per ricordare quanto importante sia avere un canale alternativo nel caso in cui quello principale sia malauguratamente irraggiungibile: l’incidente, benché raro, è pur sempre una possibilità ed in questo caso potrebbero essere centinaia di migliaia i progetti operativi in tutto il mondo che inciampano in questo improvviso blackout.

Chiunque intenda cogliere l’occasione per valutare soluzioni alternative, trova qui una guida completa ai software gestionali più diffusi.