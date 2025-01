Con questo trucco non dimentichi più le password

Quante volte ti sei trovato di fronte all’accesso di un servizio online senza ricordarti le credenziali di accesso? Capita a tutti, è normale ormai visti i così tanti servizi a cui siamo registrati. Esiste però un trucco semplice ed efficace per non dimenticare le password e, soprattutto, per crearne di complesse contro il furto dei dati. Scarica e installa sui tuoi dispositivi LastPass.

Grazie a questa applicazione multi-device ogni accesso è sicuro. Attivandola sui tuoi dispositivi semplifichi la vita online con un gestore che crea, memorizza e inserisce automaticamente credenziali sicure al posto tuo. Tu devi solo lasciarlo lavorare in totale autonomia e non preoccuparti di nulla. Sappi che non sbaglia un colpo.

Grazie alla sua versatilità, è possibile scegliere LastPass per uso aziendale o personale. In tutti e due i casi potrai liberarti dalle frustrazioni dovute al ricordare le password oltre che a liberarti dai metodi di conservazione o generazione pericolosi e inutili. Mettiti comodo e goditi tutte le sue funzionalità incluse.

Con LastPass le password non sono più un problema

Basta problemi con le password! Quello che cercavi da tempo è arrivato. Scarica e installa sui tuoi dispositivi LastPass. Grazie a questo servizio avanzato e sicuro hai un alleato semplice ed efficiente nella tua vita online:

attivi il pilota automatico : LastPass crea, salva e inserisce le password al tuo posto, così tu non fai fatica e puoi dedicarti ad altro;

: LastPass crea, salva e inserisce le password al tuo posto, così tu non fai fatica e puoi dedicarti ad altro; condividi in modo semplice e sicuro : Lastpass permette di condividere le credenziali di accesso comuni e non con colleghi o familiari all’istante, rendendo così l’accesso e la collaborazioni più facili e immediati;

: Lastpass permette di condividere le credenziali di accesso comuni e non con colleghi o familiari all’istante, rendendo così l’accesso e la collaborazioni più facili e immediati; scegli password sicure : LastPass ti permette di generare password univoche e sicure per ogni tuo account e le ricorda al posto tuo;

: LastPass ti permette di generare password univoche e sicure per ogni tuo account e le ricorda al posto tuo; scegli un servizio universale: LastPass ha un’app per qualsiasi dispositivo e un’estensione per qualunque browser.

In conclusione, LastPass è il servizio perfetto per chi cerca professionalità, sicurezza e funzionalità avanzate in un ecosistema smart, intuitivo e automatico.