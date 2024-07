Truffe Online: le banche attivano il bollino di sicurezza

Tra le truffe online più diffuse, al primo posto, troviamo quelle bancarie. I cybercriminali cercano in tutti i modi di appropriarsi del denaro delle vittime con tecniche sempre più spietate. Tra queste è tornato in auge lo spoofing telefonico. Grazie a questa tecnologia i criminali riescono a clonare il numero di telefono ufficiale di un istituto bancario. In questo caso il destinatario della chiamata crederà di essere contattato dalla sua banca.

In realtà, dall’altra parte del telefono c’è qualcuno che si finge un operatore alle dipendenze dell’istituto. L’obiettivo è quello di spingerti a fornire le informazioni sensibili per l’accesso al tuo conto corrente online e/o confermare un’operazione come bonifico o trasferimento di denaro. Si comprende bene che tali truffe sono molto pericolose perché mettono a rischio i risparmi di una vita e, non prestando attenzione, cadere nella trappola è un attimo.

Ecco perché le banche sono passate al contrattacco per proteggere i proprio clienti da queste truffe online sempre più diffuse e spietate. Alcune hanno introdotto tecnologie più o meno efficaci. C’è n’è una però che è arrivata da poco ed è stata attivata da Hype. Si tratta del bollino di sicurezza. Vediamo insieme come funziona questa arma di difesa contro i cybercriminali.

Truffe online: come funziona il bollino di sicurezza

Sempre più spesso succede che clienti di una banca vengono contattati da sedicenti dipendenti per avvisare di operazioni sospette o accessi non autorizzati al conto corrente online. Purtroppo però si tratta di truffe online che cercano di rubare dati personali, credenziali e carte di credito così da permettere ai cybercriminali di appropriarsi del denaro delle vittime. Contro lo spoofing telefonico ora c’è il bollino di sicurezza.

Ad averlo introdotto per la prima volta è Hype, la nota carta conto particolarmente diffusa in Italia. In pratica, quando l’utente è al telefono con un operatore dell’istituto, quindi con l’assistenza ufficiale, aprendo l’app di Hype, trova un avviso: “Bollino di sicurezza. Ti confermiamo che stai parlando con la nostra assistenza“. Una volta conclusa la telefonata questo avviso si chiude immediatamente.